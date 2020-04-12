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Взглянуть на ретроспективу произведений Энди Уорхола можно виртуально
12.04.2020 16:08 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЛондонская Tate Modern, как и многие галереи, закрыта на карантин. Но взглянуть на самую масштабную экспозицию года - ретроспективу произведений Энди Уорхола можно. Правда, виртуально, посредством видеоэкскурсии. Доступны десятки экспонатов. В описании к ролику музей приглашает гостей вместе с кураторами обсудить Уорхола, анализируя творения через призму его личной истории. Слово Александре Пинчук.
Об американском художнике Энди Уорхоле написаны тысячи книг. Изданы тысячи альбомов с репродукциями его работ. Самый популярный художник поп-арта и один из основоположников современного искусства является к тому же и вторым в истории живописи по суммарной стоимости его работ. По этому показателю он уступает только Пабло Пикассо, опережая классика импрессионизма Клода Моне.
Масштабная выставка - ретроспектива работ Энди Уорхола будет открыта до сентября в лондонской галерее "Тейт Модерн".
Она проходит в первый раз за 18 лет. В этой экспозиции - более ста работ художника. Художник и дизайнер, писатель и издатель, кинорежиссер Уорхол родился в Питтсбурге в семье бедных эмигрантов из Словакии 6 августа 1928 года. Он рассчитывал сделать карьеру в качестве коммерческого иллюстратора, но в итоге Уорхол стал одной из самых ярких звезд современного искусства. Те, кто знал его, говорили о художнике как о человеке застенчивом, для которого всегда важнее было иметь возможность наблюдать, а не принимать участие.
Король поп-арта скончался в 1987 году. Непревзойденному мастеру эпатажа было 58 лет. Самобытные портреты звезд первой величины известны всему миру, как, впрочем, и рекламные плакаты банок с томатным супом. Но в экспозицию вошли и многие другие работы художника, у которого получилось переосмыслить общество потребления. Многие его портреты лондонская публика этой весной увидит впервые. Смелый концептуальный проект дает возможность увидеть его творчество и личность по-новому.
На выставке в Лондоне представлена и культовая иммерсивная инсталляция Уорхола "Серебряные облака".
Она стала символом поп-арт-вечеринок. В ней все можно потрогать руками. Облаками можно управлять. Всего их 150. Именно их перемещения по залу и создают тот чарующий мир, который был придуман художником.
Эстель Ловат, искусствовед: "Он имел дело с тремя "к": консьюмеризм, культура и кумиры. Плюс кока-кола. А еще он показал нам, что портретная живопись - это не только традиционное изображение голова-плечи. Это и его знаменитые портреты Мэрилин Монро. И, конечно, самый знаменитый суп в истории искусства - консервированный суп "Кэмпбелл".
Один из 12 залов целиком посвящен истории знаменитой "Фабрики" Уорхола. Его нью-йоркская арт-студия была основана в 1962 году. "Фабрика" стала местом встреч и общения богемы Нью-Йорка. Здесь впервые представили мультимедиа-шоу "Взрывная пластиковая неизбежность", в котором действия актеров на сцене были совмещены с выступлением музыкантов из "Велвет Андерграунд", а на стенах студии тем временем проецировались фильмы Энди Уорхола.
Особый стиль Уорхола - это сочетание игры с цветом, трафаретная печать и шелкография.
При этом за собой художник каждый раз оставлял право на загадку.
Фьонтан Моран, куратор выставки работ Энди Уорхола: "Он бы, без сомнения, проявил большой интерес к социальным сетям. Многие люди, изучающие сейчас наследие Уорхола, общаются друг с другом в «Фейсбуке». В этом мире была масса вещей, которые его интересовали. Думаю, что он бы не преминул осветить множество непростых тем в своем творчестве. От взгляда Уорхола не ускользнули бы и многочисленные стихийные бедствия. Он всегда хотел знать, что означают те или иные события. На полотнах Уорхола присутствуют и смерти, и катастрофы. Некоторые его работы посвящены беспорядкам в Америке. Конечно, его интересовал мир гламура, но художник также интересовался и тем, как выглядят темные стороны жизни".
Портрет "Тройной Элвис" Уорхол создал в 1963 году.
Для этой работы он взял фотографию Пресли в образе ковбоя. Ее использовали для рекламы вестерна 60-го года прошлого века "Пылающая звезда". Кажется, любая вещь, однажды попадавшаяся Энди Уорхолу под руку, могла подсказать ему идею для очередного полотна. Все гениальное просто, в этом убеждаешься каждый раз, глядя на работы Уорхола. В том, что в наши дни художник нашел бы массу источников вдохновения, сомневаться не приходится.
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Лондонская Tate Modern, как и многие галереи, закрыта на карантин. Но взглянуть на самую масштабную экспозицию года - ретроспективу произведений Энди Уорхола можно....
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