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Масштабная выставка - ретроспектива работ Энди Уорхола будет открыта до сентября в лондонской галерее "Тейт Модерн".

На выставке в Лондоне представлена и культовая иммерсивная инсталляция Уорхола "Серебряные облака".

Особый стиль Уорхола - это сочетание игры с цветом, трафаретная печать и шелкография.

Портрет "Тройной Элвис" Уорхол создал в 1963 году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взглянуть на ретроспективу произведений Энди Уорхола можно виртуально Лондонская Tate Modern, как и многие галереи, закрыта на карантин. Но взглянуть на самую масштабную экспозицию года - ретроспективу произведений Энди Уорхола можно....

Лондонская Tate Modern, как и многие галереи, закрыта на карантин. Но взглянуть на самую масштабную экспозицию года - ретроспективу произведений Энди Уорхола можно. Правда, виртуально, посредством видеоэкскурсии. Доступны десятки экспонатов. В описании к ролику музей приглашает гостей вместе с кураторами обсудить Уорхола, анализируя творения через призму его личной истории. СловоОб американском художнике Энди Уорхоле написаны тысячи книг. Изданы тысячи альбомов с репродукциями его работ. Самый популярный художник поп-арта и один из основоположников современного искусства является к тому же и вторым в истории живописи по суммарной стоимости его работ. По этому показателю он уступает только Пабло Пикассо, опережая классика импрессионизма Клода Моне.Она проходит в первый раз за 18 лет. В этой экспозиции - более ста работ художника. Художник и дизайнер, писатель и издатель, кинорежиссер Уорхол родился в Питтсбурге в семье бедных эмигрантов из Словакии 6 августа 1928 года. Он рассчитывал сделать карьеру в качестве коммерческого иллюстратора, но в итоге Уорхол стал одной из самых ярких звезд современного искусства. Те, кто знал его, говорили о художнике как о человеке застенчивом, для которого всегда важнее было иметь возможность наблюдать, а не принимать участие.Король поп-арта скончался в 1987 году. Непревзойденному мастеру эпатажа было 58 лет. Самобытные портреты звезд первой величины известны всему миру, как, впрочем, и рекламные плакаты банок с томатным супом. Но в экспозицию вошли и многие другие работы художника, у которого получилось переосмыслить общество потребления. Многие его портреты лондонская публика этой весной увидит впервые. Смелый концептуальный проект дает возможность увидеть его творчество и личность по-новому.Она стала символом поп-арт-вечеринок. В ней все можно потрогать руками. Облаками можно управлять. Всего их 150. Именно их перемещения по залу и создают тот чарующий мир, который был придуман художником.Один из 12 залов целиком посвящен истории знаменитой "Фабрики" Уорхола. Его нью-йоркская арт-студия была основана в 1962 году. "Фабрика" стала местом встреч и общения богемы Нью-Йорка. Здесь впервые представили мультимедиа-шоу "Взрывная пластиковая неизбежность", в котором действия актеров на сцене были совмещены с выступлением музыкантов из "Велвет Андерграунд", а на стенах студии тем временем проецировались фильмы Энди Уорхола.При этом за собой художник каждый раз оставлял право на загадку.Для этой работы он взял фотографию Пресли в образе ковбоя. Ее использовали для рекламы вестерна 60-го года прошлого века "Пылающая звезда". Кажется, любая вещь, однажды попадавшаяся Энди Уорхолу под руку, могла подсказать ему идею для очередного полотна. Все гениальное просто, в этом убеждаешься каждый раз, глядя на работы Уорхола. В том, что в наши дни художник нашел бы массу источников вдохновения, сомневаться не приходится.