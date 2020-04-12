ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Взглянуть на ретроспективу произведений Энди Уорхола можно виртуально

12.04.2020 16:08 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Лондонская Tate Modern, как и многие галереи, закрыта на карантин. Но взглянуть на самую масштабную экспозицию года - ретроспективу произведений Энди Уорхола  можно. Правда, виртуально, посредством видеоэкскурсии. Доступны десятки экспонатов. В описании к ролику музей приглашает гостей вместе с кураторами обсудить Уорхола, анализируя творения через призму его личной истории. Слово Александре Пинчук.

Об американском художнике Энди Уорхоле написаны тысячи книг. Изданы тысячи альбомов с репродукциями его работ. Самый популярный художник поп-арта и один из основоположников современного искусства является к тому же и вторым в истории живописи по суммарной стоимости его работ. По этому показателю он уступает только Пабло Пикассо, опережая классика импрессионизма Клода Моне.

Масштабная выставка - ретроспектива работ Энди Уорхола будет открыта до сентября в лондонской галерее "Тейт Модерн".


Она проходит в первый раз за 18 лет. В этой экспозиции - более ста работ художника. Художник и дизайнер, писатель и издатель, кинорежиссер Уорхол родился в Питтсбурге в семье бедных эмигрантов из Словакии 6 августа 1928 года. Он рассчитывал сделать карьеру в качестве коммерческого иллюстратора, но в итоге Уорхол стал одной из самых ярких звезд современного искусства. Те, кто знал его, говорили о художнике как о человеке застенчивом, для которого всегда важнее было иметь возможность наблюдать, а не принимать участие.

Король поп-арта скончался в 1987 году. Непревзойденному мастеру эпатажа было 58 лет. Самобытные портреты звезд первой величины известны всему миру, как, впрочем, и рекламные плакаты банок с томатным супом. Но в экспозицию вошли и многие другие работы художника, у которого получилось переосмыслить общество потребления. Многие его портреты лондонская публика этой весной увидит впервые. Смелый концептуальный проект дает возможность увидеть его творчество и личность по-новому.


На выставке в Лондоне представлена и культовая иммерсивная инсталляция Уорхола "Серебряные облака".


Она стала символом поп-арт-вечеринок. В ней все можно потрогать руками. Облаками можно управлять. Всего их 150. Именно их перемещения по залу и создают тот чарующий мир, который был придуман художником.

Эстель Ловат, искусствовед: "Он имел дело с тремя "к": консьюмеризм, культура и кумиры. Плюс кока-кола. А еще он показал нам, что портретная живопись - это не только традиционное изображение голова-плечи. Это и его знаменитые портреты Мэрилин Монро. И, конечно, самый знаменитый суп в истории искусства - консервированный суп "Кэмпбелл".

Один из 12 залов целиком посвящен истории знаменитой "Фабрики" Уорхола. Его нью-йоркская арт-студия была основана в 1962 году. "Фабрика" стала местом встреч и общения богемы Нью-Йорка. Здесь впервые представили мультимедиа-шоу "Взрывная пластиковая неизбежность", в котором действия актеров на сцене были совмещены с выступлением музыкантов из "Велвет Андерграунд", а на стенах студии тем временем проецировались фильмы Энди Уорхола.


Особый стиль Уорхола - это сочетание игры с цветом, трафаретная печать и шелкография.


При этом за собой художник каждый раз оставлял право на загадку.

Фьонтан Моран, куратор выставки работ Энди Уорхола: "Он бы, без сомнения, проявил большой интерес к социальным сетям. Многие люди, изучающие сейчас наследие Уорхола, общаются друг с другом в «Фейсбуке». В этом мире была масса вещей, которые его интересовали. Думаю, что он бы не преминул осветить множество непростых тем в своем творчестве. От взгляда Уорхола не ускользнули бы и многочисленные стихийные бедствия. Он всегда хотел знать, что означают те или иные события. На полотнах Уорхола присутствуют и смерти, и катастрофы. Некоторые его работы посвящены беспорядкам в Америке. Конечно, его интересовал мир гламура, но художник также интересовался и тем, как выглядят темные стороны жизни".

Портрет "Тройной Элвис" Уорхол создал в 1963 году.


Для этой работы он взял фотографию Пресли в образе ковбоя. Ее использовали для рекламы вестерна 60-го года прошлого века "Пылающая звезда". Кажется, любая вещь, однажды попадавшаяся Энди Уорхолу под руку, могла подсказать ему идею для очередного полотна. Все гениальное просто, в этом убеждаешься каждый раз, глядя на работы Уорхола. В том, что в наши дни художник нашел бы массу источников вдохновения, сомневаться не приходится. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондонская Tate Modern, как и многие галереи, закрыта на карантин. Но взглянуть на самую масштабную экспозицию года - ретроспективу произведений Энди Уорхола  можно....
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика