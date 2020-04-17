Умерла актриса Евгения Уралова

Источник материала: Tut.by

Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла в Израиле на 80-м году жизни, сообщается на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой.

Евгения Уралова. Фото: ermolova.ru

Евгения Уралова родилась в 1940 году в Ленинграде. Во время войны мама сумела вывезти ее из блокадного города. После окончания школы закончила техническое училище и распределилась на завод чертежницей, но за компанию с подругой пошла поступать в Ленинградский театральный институт театра, музыки и кинематографии и была принята.

В 1964-м закончила вуз, переехала в Москву и была принята в труппу Театра имени Ермоловой, где работала до последних дней.

В 1966-м Уралова сыграла главную роль в знаменитом фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь», который рассказывал о жизни тридцатилетних, разобщенных людей эпохи «оттепели». Официальная критика обвинила Хуциева в излишнем эстетстве, картину выпустили на экраны ограниченным тиражом.

На его съемках фильма Уралова познакомилась с бардом Юрием Визбором, который стал ее мужем. Позже супруги развелись.

Также она снималась в фильмах «Аты-баты, шли солдаты…» и «Случай в квадрате 36−80», в сериалах «Следствие ведут знатоки» и «Дети Арбата».