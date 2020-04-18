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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Древние традиции вытинанки продолжают в Молодечно Главным атрибутом Пасхи неизменно остается яйцо как символ вселенной, богатства и благополучия. Традиции знаменитой молодечненской вытинанки бережно хранят и...

Главным атрибутом Пасхи неизменно остается яйцо как символ вселенной, богатства и благополучия. Традиции знаменитой молодечненской вытинанки бережно хранят и продолжают в колледже имени Огинского. Народные праздники здесь внимательно изучают, а на бумаге каждый узор соответствует определенному сюжету. В течение года студенты музыкального колледжа Огинского в Молодечно создают дипломные и курсовые работы в различных художественных стилях. Главное - сохранить многовековые традиции.