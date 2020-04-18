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Древние традиции вытинанки продолжают в Молодечно
18.04.2020 12:24 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTГлавным атрибутом Пасхи неизменно остается яйцо как символ вселенной, богатства и благополучия. Традиции знаменитой молодечненской вытинанки бережно хранят и продолжают в колледже имени Огинского. Народные праздники здесь внимательно изучают, а на бумаге каждый узор соответствует определенному сюжету. В течение года студенты музыкального колледжа Огинского в Молодечно создают дипломные и курсовые работы в различных художественных стилях. Главное - сохранить многовековые традиции.
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Главным атрибутом Пасхи неизменно остается яйцо как символ вселенной, богатства и благополучия. Традиции знаменитой молодечненской вытинанки бережно хранят и...
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