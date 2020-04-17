В Борисовском районе на ферме поселился медвежонок, назвали Василисой

Источник материала: Tut.by

Маленькая медведица пришла в деревню в Борисовском районе, потому что проголодалась. Зверя приютил владелец фермерского хозяйства «Коляныч» Николай Терлецкий, пишет Planetabelarus.by .



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Владелец фермы даже оформил медвежонку паспорт.

— Я прекрасно знаю все законы, несколько лет назад на территории хозяйства мы собирались делать вольеры, поэтому я изучил все нюансы. Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, к таким животным особое отношение. Но что было делать с этим крохотным созданием? Я позвонил во все возможные инстанции, мне отвечали: или вернуть в дикую природу, или усыпить. Но разве можно усыпить такого детеныша? Вдруг мы произошли не от обезьян, а от медведей? Вдруг это мой какой-то очень далекий родственник?



Николай Терлецкий и Василиса. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by



В дом заходил водитель грузовика, привез дрова и захотел сфотографироваться с маленькой медведицей. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by





Зоопарки таких крохотных зверушек не берут, выжить самостоятельно в природе у него нет шансов. Два дня егеря и охотоведы пытались найти в окрестных лесах следы его матери — безрезультатно. В итоге комиссия из компетентных специалистов выдала Николаю Васильевичу паспорт на медвежонка. А Василиса — такое имя получила молоденькая медведица — изучает новый дом.











Паспорт Василисы. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

Хозяйство специализируется на рыборазведении, собственными усилиями создана сеть прудов, в будущем планируют оказывать услуги для туристов. Так что встреча с Василисой для многих гостей будет хорошим сюрпризом. Но для этого надо создать большой вольер, сделать обзорную площадку для наблюдения за медведицей, решить другие организационные вопросы.