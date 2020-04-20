ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Удивительный Майк: история петуха, который прожил полтора года без головы

20.04.2020 11:14 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, многие согласятся с тем, что можно стать популярным даже без мозгов. Только что, если имеется в виду не фигура речи, а буквальное обезглавливание? 75 лет назад в маленьком городке на западе Колорадо на свет появилась одна знаменитость, которая это доказала. А вот всеамериканскую и теперь уже мировую известность ей принес удар топора — речь о безголовом цыпленке Майке.


Фото: Wikimedia Commons

Видно, 10 сентября 1945 года что-то пошло не так для Ллойда Олсена. Хозяин фермы в городке Фрута на западе штата Колорадо занимался привычным делом — рубил куриц у себя во дворе. То ли тогда его мысли занимала недавняя победа в войне с Японией, то ли рассудок туманили какие-то семейно-бытовые дрязги, то ли вмешались неподвластные разуму фермера силы, но справиться с задачей до конца ему не удалось: после казни молодой петух, как иногда бывает с его собратьями, решил скрыться на своих двоих, что немало удивило хозяина. Упорно не желавшую умирать птицу изловили и поместили в коробку, оставив на ночь на закрытой веранде дома. А вот потом начались уже настоящие чудеса. Смерть так и не прибрала петуха: он не только неуклюже передвигался, но еще и пытался кукарекать (правда, издавая при этом леденящие душу булькающие звуки), чистить перья и что-то клевать отсутствующей частью тела, хоть без головы это сделать непросто.

Хозяин взял петуха с собой, когда поехал в город, а там уже начала проявляться его предпринимательская жилка — он стал спорить с местными на пиво, что сумеет показать им кое-что необычное. Сострадание или прозорливый прагматизм тому причиной, но фермер решил заботиться о тяжелораненом, но довольно активном петухе, которого окрестили Майком: поить через пипетку смесью молока и воды, кормить маленькими кукурузными зернами и червяками, удалять слизь из горла специальными инструментами.

Слухи по городку поползли быстро, и вскоре местная газета подрядила репортеров на ферму четы Олсенов, а через пару недель им поступило предложение от промоутера бродячих цирковых шоу из соседней Юты. У пары было небольшое хозяйство, деньги доставались с трудом, так что супруги решили не упускать возможность дополнительно заработать, да еще и посмотреть страну.

Чтобы убедиться в отсутствии обмана, Майка доставили в университет Юты в город Солт-Лейк-Сити, где его обследовали ученые и ветеринары. Как выяснилось, удар топора, отрубивший ему голову, не задел яремную вену, тромб помешал Майку истечь кровью, а большая часть ствола головного мозга сохранилась, как и одно ухо. Основные функций организма, такие как дыхание, сердцебиение, пищеварение, а также рефлекторные действия сохранились, а сам случай стал хорошим примером того, как жизнедеятельность организма может поддерживаться без высших отделов головного мозга.


Скульптура Безголового Майка в городке Фрута, штат Колорадо. Фото flickr.com / David Herrera

Затем начался тур по США. Оседлав популярность питомца, Олсены возили его вместе с бродячими цирками, за деньги показывая на карнавалах, балаганах и ярмарках наряду с другими диковинками. История и фото Майка облетели страну и были напечатаны не только таблоидами, но и такими солидными изданиями, как журналы Time и Life. Отовсюду хозяева Майка получали десятки писем: в одних удивлялись и восхищались чудесному пернатому созданию и надеялись узнать о нем что-то новое, в других обвиняли фермеров в жестокости и сравнивали с нацистами.

Конечно, все это не могло продолжаться вечно. Земной путь Майка — а может, его посмертие — завершился через полтора года после обезглавливания. Находясь в одном из аризонских мотелей после очередного выступления 16 марта 1947 года, Майк стал задыхаться посреди ночи. Хозяева проснулись, но оказалось, что они забыли в шапито инструменты, с помощью которых заботились о денежной птице, так что не смогли оказать ему помощь.

Среди фермеров США были и подражатели, в надежде на повторение успеха Олсенов в промышленных масштабах рубившие головы курицам разными способами, но не достигли успеха. А Майк стал одним из символов городка Фрута: ему поставили памятник, в честь него вот уже больше 20 лет ежегодно проводят фестиваль, на который съезжаются сотни людей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чудесная история американского петуха Майка, который в буквальном смысле дал голову на отсечение и прожил после этого еще полтора года.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Музей «Берестье» показал кожаный мяч XIII века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика