Удивительный Майк: история петуха, который прожил полтора года без головы

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, многие согласятся с тем, что можно стать популярным даже без мозгов. Только что, если имеется в виду не фигура речи, а буквальное обезглавливание? 75 лет назад в маленьком городке на западе Колорадо на свет появилась одна знаменитость, которая это доказала. А вот всеамериканскую и теперь уже мировую известность ей принес удар топора — речь о безголовом цыпленке Майке.



Фото: Wikimedia Commons

Видно, 10 сентября 1945 года что-то пошло не так для Ллойда Олсена. Хозяин фермы в городке Фрута на западе штата Колорадо занимался привычным делом — рубил куриц у себя во дворе. То ли тогда его мысли занимала недавняя победа в войне с Японией, то ли рассудок туманили какие-то семейно-бытовые дрязги, то ли вмешались неподвластные разуму фермера силы, но справиться с задачей до конца ему не удалось: после казни молодой петух, как иногда бывает с его собратьями, решил скрыться на своих двоих, что немало удивило хозяина. Упорно не желавшую умирать птицу изловили и поместили в коробку, оставив на ночь на закрытой веранде дома. А вот потом начались уже настоящие чудеса. Смерть так и не прибрала петуха: он не только неуклюже передвигался, но еще и пытался кукарекать (правда, издавая при этом леденящие душу булькающие звуки), чистить перья и что-то клевать отсутствующей частью тела, хоть без головы это сделать непросто.

Хозяин взял петуха с собой, когда поехал в город, а там уже начала проявляться его предпринимательская жилка — он стал спорить с местными на пиво, что сумеет показать им кое-что необычное. Сострадание или прозорливый прагматизм тому причиной, но фермер решил заботиться о тяжелораненом, но довольно активном петухе, которого окрестили Майком: поить через пипетку смесью молока и воды, кормить маленькими кукурузными зернами и червяками, удалять слизь из горла специальными инструментами.

Слухи по городку поползли быстро, и вскоре местная газета подрядила репортеров на ферму четы Олсенов, а через пару недель им поступило предложение от промоутера бродячих цирковых шоу из соседней Юты. У пары было небольшое хозяйство, деньги доставались с трудом, так что супруги решили не упускать возможность дополнительно заработать, да еще и посмотреть страну.

Чтобы убедиться в отсутствии обмана, Майка доставили в университет Юты в город Солт-Лейк-Сити, где его обследовали ученые и ветеринары. Как выяснилось, удар топора, отрубивший ему голову, не задел яремную вену, тромб помешал Майку истечь кровью, а большая часть ствола головного мозга сохранилась, как и одно ухо. Основные функций организма, такие как дыхание, сердцебиение, пищеварение, а также рефлекторные действия сохранились, а сам случай стал хорошим примером того, как жизнедеятельность организма может поддерживаться без высших отделов головного мозга.



Скульптура Безголового Майка в городке Фрута, штат Колорадо. Фото flickr.com / David Herrera

Затем начался тур по США. Оседлав популярность питомца, Олсены возили его вместе с бродячими цирками, за деньги показывая на карнавалах, балаганах и ярмарках наряду с другими диковинками. История и фото Майка облетели страну и были напечатаны не только таблоидами, но и такими солидными изданиями, как журналы Time и Life. Отовсюду хозяева Майка получали десятки писем: в одних удивлялись и восхищались чудесному пернатому созданию и надеялись узнать о нем что-то новое, в других обвиняли фермеров в жестокости и сравнивали с нацистами.

Конечно, все это не могло продолжаться вечно. Земной путь Майка — а может, его посмертие — завершился через полтора года после обезглавливания. Находясь в одном из аризонских мотелей после очередного выступления 16 марта 1947 года, Майк стал задыхаться посреди ночи. Хозяева проснулись, но оказалось, что они забыли в шапито инструменты, с помощью которых заботились о денежной птице, так что не смогли оказать ему помощь.

Среди фермеров США были и подражатели, в надежде на повторение успеха Олсенов в промышленных масштабах рубившие головы курицам разными способами, но не достигли успеха. А Майк стал одним из символов городка Фрута: ему поставили памятник, в честь него вот уже больше 20 лет ежегодно проводят фестиваль, на который съезжаются сотни людей.