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Умер певец Виктор Гурьев

22.04.2020 15:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитый белорусский оперный певец Виктор Гурьев умер 22 апреля на 94-м году жизни. Об этом TUT.BY сообщили в Национальном театре оперы и балета.

Виктор Гурьев. Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси

Виктор Гурьев родился 11 августа 1926 года на Житомирщине (Украина). Спасаясь от голода и нищеты, семья Гурьевых (у будущего певца было 11 братьев и сестер) переехала на Донбасс. Отец работал на шахте. Именно там Виктор впервые вышел на сцену в составе семейного хора.

Во время войны Виктора угнали в Германию, он работал на заводе на штамповочном цехе. После освобождения прошел проверку спецслужб и был призван в армию. Служил на территории Германии в музыкальном взводе. После демобилизации закончил Житомирское музыкальное училище и Белорусскую консерваторию в Минске.

Виктор Гурьев в роли Хозе. Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси

В 1960—1992 годах являлся солистом Театра оперы и балета Беларуси, получил звание заслуженного артиста республики. Исполнил более 50 ролей. Среди них Каварадосси («Тоска»), Хозе («Кармен»), Отелло в одноименной опере, Дон Базилио («Севильский цирюльник»), Герман («Пиковая дама») и другие.

Виктор Гурьев является основателем белорусской театральной династии. Его сын Анатолий Гурьев — ведущий мастер сцены в Театре-студии киноактера, дочь Анна Гурьева — оперная певица, солистка Национального театра оперы и балета.

Виктор Гурьев в партии Джордано Бруно (в одноименной опере Сергея Кортеса). Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси

Прощание с Виктором Гурьевым состоится 24 апреля с 12 до 13 часов в ритуальном зале по адресу Минск, улица Семашко, 8/5.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитый белорусский оперный певец Виктор Гурьев умер 22 апреля на 94-м году жизни.
 
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