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Дубровенский районный Дом культуры запустил серию онлайн проектов

23.04.2020 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенский районный Дом культуры запустил серию онлайн проектов

Сотрудники районного Дома культуры активно используют новый формат работы. Теперь многие концерты, спектакли и постановки каждый желающий может посмотреть через Интернет. Как рассказали в РДК, замысел прост: каждый день выкладывать в аккаунты Дома культуры видео концертных номеров, отрывков из спектаклей, фотографии и новости из жизни культуры Дубровенщины.

Сегодня районный Дом культуры  работает с коллективами дистанционно через социальные сети. Как это осуществляется? Например, руководитель образцового кукольного театра «Теремок» Ирина Матюшевская рассылает сценарии участникам коллектива в личные сообщения. После этого она создает онлайн конференцию, где они все вместе учат сценарий, читают и репетируют постановку.

К примеру, на прошлой неделе участники коллектива в поддержку медицинских работников записали спектакль «Се-креты здоровья». После чего разместили видеоролик в своих официальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также на канале «Дубровенский Дом культуры» и YouTube-канале.

—Работники культуры уже выложили достаточно много видео в Интернет. Например, там можно посмотреть спектакли образцового кукольного театра «Теремок» «Алиса в стране чудес», «В гостях у солнышка»  и другие. Параллельно видео дублируется в социальных сетях, а многие спектакли идут в режиме онлайн в аккаунте районного Дома культуры в Instagram.

В связи с эпидемиологиче-ской обстановкой в стране некоторые областные конкурсы и праздники было решено проводить дистанционно.

К примеру, одним из таких мероприятий стал областной праздник «Театральная весна-2020», который проходит один раз в два года. В данном конкурсе принял участие народный драматический коллектив «Поколение» (режиссер Татьяна Гарзуева) районного Дома культуры, который представил на суд жюри и зрителей спектакль «Коварство и любовь».

Посмотреть и проголосовать за спектакль можно в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе ГУ «Витеб-ский областной методический центр народного творчества».

К слову, спектакли коллектива «Поколение» можно посмотреть на официальных площадках Дома культуры в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и на YouTube-канале.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы с 20 апреля по 9 мая 2020 года районный Дом культуры запустил интернет челлендж #споемКАТЮШУвместе.

Для участия необходимо разместить в своих социальных сетях видео, в котором вы исполняете всем известную песню «Катюша». Обязательным условием указать #дкДубровно #споемКАТЮШУвместе и передать эстафету своим друзьям.

Ко Дню труда работники РДК готовят радиоконцерт «Душа поет, встречая Первомай», в котором примут участие вокальные коллективы и солисты района.

 

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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Сотрудники районного Дома культуры активно используют новый формат работы. Теперь многие концерты, спектакли и постановки каждый желающий может посмотреть через
 
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