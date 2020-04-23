Пятый в очереди на престол. Кейт и Уильям опубликовали фото младшего сына в честь его дня рождения

Источник материала: Tut.by

Новые портреты принца Луи появились в Instagram Кенсингтонского дворца. Сообщается, что фото сделала Кейт Мидлтон.





«Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения», — гласит подпись под фото.









Сейчас Кейт и Уильям вместе с тремя детьми находятся в самоизоляции в своем загородном поместье в Норфолке.

Дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — учатся на дому и порой ведут себя «сложно», но режим удается соблюдать, рассказала недавно в интервью Би-би-си Кейт.





«Мы не сказали им, что продолжили учиться в каникулы. Я чувствую, что будто бы сделала что-то плохое», — пошутила она.

Принц Луи появился на свет 23 апреля 2018 года в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских. Принц Луи является пятым в очереди на британский престол.