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Пятый в очереди на престол. Кейт и Уильям опубликовали фото младшего сына в честь его дня рождения
23.04.2020 08:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новые портреты принца Луи появились в Instagram Кенсингтонского дворца. Сообщается, что фото сделала Кейт Мидлтон.
«Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения», — гласит подпись под фото.
Сейчас Кейт и Уильям вместе с тремя детьми находятся в самоизоляции в своем загородном поместье в Норфолке.
Дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — учатся на дому и порой ведут себя «сложно», но режим удается соблюдать,
«Мы не сказали им, что продолжили учиться в каникулы. Я чувствую, что будто бы сделала что-то плохое», — пошутила она.
Принц Луи
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«Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения», - гласит подпись под фото.
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