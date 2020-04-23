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«При малейшем кашле обязательно применяйте маски». Посмотрите на советские плакаты, ставшие актуальными
23.04.2020 17:32 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Советский Союз давно ушел в прошлое. Казалось бы, плакаты того времени давно списаны в архив. А вот и нет! Телеграмм-канал History Porn
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«При малейшем кашле обязательно применяйте маски». Посмотрите на советские плакаты, ставшие актуальными
Советский Союз давно ушел в прошлое. Казалось бы, плакаты того времени давно списаны в архив. А вот и нет! Посмотрите на 10 плакатов, которые неожиданно стали...
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