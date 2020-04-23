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Заключительные прослушивания конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовали в Доме радио

23.04.2020 21:57 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Через песни не только поддерживаем в трудную минуту, но и храним нашу историю, особенно военных лет. 75-летие Победы - одна из главных тем конкурса "Маладыя таленты Беларусі". Заключительные прослушивания стартовали сегодня в Доме радио. У экспертной группы  задача прослушать рекордное количество участников и выбрать лучших. 

Удалось ли, как все прошло - расскажет Лидия Заблоцкая. Большая студия Дома радио. Она хорошо знакома участникам заключительных этапов радиоконкурса. Обычно именно здесь организовывали конкурсную сцену. Сейчас же на ее месте  телевизор. Вместо живых выступлений  видео, а выходом участников управляют с помощью пульта. Могут даже ставить на паузу или перематывать. Все для того, чтобы внимательно прислушаться к нотам - чисто ли пропето или повторно прочувствовать эмоциональный посыл. 

Заключительные прослушивания конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовали в Доме радио.jpg

До финала дошли 157 вокалистов и инструменталистов 


В списке финалистов  рекордное количество -  157 вокалистов и инструменталистов. Но и при таком масштабе каждому  пристальное внимание и подробное обсуждение. Выделяют в основном плюсы. Видео не отличишь от концертного выступления. Мы связались с участниками, чтобы узнать, каково это - петь в финале республиканского конкурса через объектив камеры. Параллельно  в соседней студии  оценивают игру инструменталистов и оркестров. 


Лучших "Маладых талентаў Беларусі" выбирали 10 часов 


Экспертная группа прослушивает заявки на протяжении 10 часов. Певица Ядвига Поплавская и композитор Леонид Ширин уже определились с фаворитами. Коллеги учитывают их мнение.

Заключительные прослушивания конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовали в Доме радио.jpg


В список лауреатов войдет более 50 артистов 


Всего в список лауреатов и победителей войдет пять десятков артистов. Их имена объявят до 30 апреля. Победители смогут рассчитывать на поддержку спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. 

 
 
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Через песни не только поддерживаем в трудную минуту, но и храним нашу историю, особенно военных лет. 75-летие Победы - одна из главных тем конкурса "Маладыя таленты...
 
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