Источник материала: БT







До финала дошли 157 вокалистов и инструменталистов





Лучших "Маладых талентаў Беларусі" выбирали 10 часов





В список лауреатов войдет более 50 артистов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заключительные прослушивания конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовали в Доме радио Через песни не только поддерживаем в трудную минуту, но и храним нашу историю, особенно военных лет. 75-летие Победы - одна из главных тем конкурса "Маладыя таленты...

Через песни не только поддерживаем в трудную минуту, но и храним нашу историю, особенно военных лет. 75-летие Победы - одна из главных тем конкурса "Маладыя таленты Беларусі". Заключительные прослушивания стартовали сегодня в Доме радио. У экспертной группы задача прослушать рекордное количество участников и выбрать лучших.Удалось ли, как все прошло - расскажетБольшая студия Дома радио. Она хорошо знакома участникам заключительных этапов радиоконкурса. Обычно именно здесь организовывали конкурсную сцену. Сейчас же на ее месте телевизор. Вместо живых выступлений видео, а выходом участников управляют с помощью пульта. Могут даже ставить на паузу или перематывать. Все для того, чтобы внимательно прислушаться к нотам - чисто ли пропето или повторно прочувствовать эмоциональный посыл.В списке финалистов рекордное количество - 157 вокалистов и инструменталистов. Но и при таком масштабе каждому пристальное внимание и подробное обсуждение. Выделяют в основном плюсы. Видео не отличишь от концертного выступления. Мы связались с участниками, чтобы узнать, каково это - петь в финале республиканского конкурса через объектив камеры. Параллельно в соседней студии оценивают игру инструменталистов и оркестров.Экспертная группа прослушивает заявки на протяжении 10 часов. Певица Ядвига Поплавская и композитор Леонид Ширин уже определились с фаворитами. Коллеги учитывают их мнение.Всего в список лауреатов и победителей войдет пять десятков артистов. Их имена объявят до 30 апреля. Победители смогут рассчитывать на поддержку спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.