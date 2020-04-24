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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь прощается с тенором Виктором Гурьевым В жизни исполнителя был не только успех, но и немало драматических моментов. Во время войны Виктора угнали в Германию. Оперного певца не стало накануне, он ушел на...

В жизни исполнителя был не только успех, но и немало драматических моментов. Во время войны Виктора угнали в Германию. Оперного певца не стало накануне, он ушел на 94-м году жизни. Джордано Бруно, Хозе, Отелло - на сцене Большого театра Гурьев исполнил более полусотни ролей. Его называют основателем белорусской театральной династии. Сын тенора Анатолий служит Театру-студии киноактера, а дочь Анна солирует в оперных спектаклях Большого театра.