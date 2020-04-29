Создатель самой дорогой карты мира. Рассказываем, кто назвал Америку Америкой

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Еще со школьных времен нас учили, что Америку открыл не Америго Веспуччи, в честь которого она названа, а Христофор Колумб. Итальянец же Веспуччи был как будто чуть ли не шарлатаном, который пытался отнять славу у знаменитого Колумба. Но откуда тогда название: неужели просто по недоразумению? И кто вообще назвал Америку Америкой?



Карта мира Мартина Вальдземюллера 1507 года. Фото: wikipedia.org

Имя этого человека известно: это немец Мартин Вальдзеемюллер. В этом году исполняется 540 лет со дня его рождения и уже исполнилось 500 лет со дня смерти. Вальдзеемюллер не был великим мореплавателем и путешественником. На путешествия у него просто не хватало денег. Сын скромного мясника из южной Германии, он изучал в университете географию и математику, стал профессором космологии и картографом — за три века до того, как это понятие вообще возникло.

По следам Птолемея и Америго Веспуччи

В 1507 году вместе со своим другом, латинистом Маттиасом Рингманом он выпустил, как бы мы сказали сегодня, медийный комплект, в который вошли состоящая из двенадцати листов — гравюр на дереве — карта мира и сегментная карта для глобуса. И, конечно, подробные описания на латыни. Сегменты были сделаны в виде лепестков и склеивались вместе на круглой деревянной «болванке».

Главной основой составления этой карты мира стали труды древнегреческого ученого-универсалиста Птолемея, прежде всего, его восьмитомный трактат «Руководство по географии», а также дневник Америго Веспуччи и его письма лотарингскому герцогу Рене II, который покровительствовал географам. В знак уважения к Птолемею и Веспуччи Вальдзеемюллер поместил их изображения на картуше своей карты мира.

Но Америку он назвал Америкой вовсе не в знак благодарности. Сначала шла речь о том, чтобы поместить на карте традиционное в то время «Терра инкогнита» («Неизвестная земля»). Но картограф был уверен: прав Веспуччи, писавшей об открытии «Нового света», то есть нового континента, а не Колумб, который до своих последних дней упорно утверждал, что это не новый континент, а Азия, куда он пришел, отправившись из Европы на запад (потому, в частности, и назвал открытые в Карибском море острова Вест-Индией).

Женское имя континента

То есть для немецкого картографа было естественно, что «неизвестной земле» надо дать имя Америго Веспуччи, а не Колумба, который вообще не верил в то, что это отдельная земля.

Но почему Америка, а не Америго или Америци, как звучало имя Веспуччи на латыни? По традиции. Все известные тогда континенты были названы женскими именами или, во всяком случае, звучавшими, как женские, с «женскими» окончаниями: Европа, Азия, Африка… Вот и Вальдзеемюллер чуть изменил имя Веспуччи, чтобы оно тоже звучало «по-женски».

Сомнения немецкого картографа

Набор карт был напечатан в 1507 году в тысяче экземпляров — очевидно, при финансовой поддержке все того же лотарингского герцога. Рене II рассылал их европейским монархам, богатым купцам, известным путешественникам и в университеты. Так название «Америка» в течение очень короткого времени стало общеупотребительным.

Сам Вальдзеемюллерв конце жизни засомневался в том, что Америго Веспуччи действительно открыл «Новый свет». В дневниках, которые, как оказалось позже, были написаны вовсе не Веспуччи, было много противоречий. Поэтому в более поздних своих картах Вальдзеемюллер вернулся к «Терра инкогнита», но изменить это уже ничего не могло. Уже в первой половине XVI века после смерти картографа комплект был много раз переиздан в несколько уменьшенном виде, и название «Америка» утвердилось навсегда.

А имя Мартина Вальдзеемюллера было на несколько веков забыто. Лишь в середине XIX века знаменитый географ и путешественник Александр фон Гумбольдт с гордостью за своего земляка написал о нем. Сама оригинальная карта мира с первым упоминанием Америки уже в те времена считалась утерянной. И только в 1901 году двенадцать легендарных листов Вальдзеемюллера нашли в замке Вольфегг. Его хозяин, герцог Иоганнес цу Вальдбург-Вольфегг в 2001 году продал карту Библиотеке Конгресса США за 10 миллионов долларов. Так много ни за одну из старинных карт не платили. И для продажи этого уникального картографического сокровища понадобилось специальное разрешение государства.

Настоящие и поддельные карты

Сейчас первая карта с упоминанием Америки выставлена в специальном зале Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, за пуленепробиваемым стеклом, в витрине с особым микроклиматом, чтобы замедлить процесс старения. Для США это национальное достояние, своеобразное свидетельство о рождении, хотя название Америка на карте Вальдзеемюллера находится не в северной, а в южной части континента, а от сегодняшних Соединенных Штатов виден только кусочек Флориды.

Карта эта сохранилась в единственном экземпляре. А вот сегментных карт для сборки глобуса из космографического комплекта 1507 года до наших дней дошло четыре. Одна из них находится в подвалах Университетской библиотеки Мюнхена, в хранилище старинных книг, и время от времени выставляется. Еще один приобрела за 2 миллиона марок у вдовы известного антиквара в начале 1990-х годов Государственная библиотека Баварии, но несколько лет назад установили, что это подделка. В типографской краске обнаружили микроскопические следы железа и титана, а до конца XIX века их там быть не могло.