ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Национальный исторический музей в Минске и Несвижский замок вошли в топ-5 музеев стран СНГ

29.04.2020 22:22 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев, наличию виртуальных туров, а также  богатству национальных артефактов. Например, фонды Несвижского замка насчитывают около 30 тысяч экспонатов. Но наша съемочная группа увидела то, что скрыто от глаз туристов. Семейная резиденция Радзивиллов  с нового ракурса - в сюжете Елены Витко.

Многовековая история Несвижского замка

На этой гравюре представлен план города Несвижа. Вот здесь мы видим деревянный замок Николая Радзивилла Черного - отца Сиротки. Соответственно, сына не устраивала деревянная постройка и он начал строительство каменного замка.

Первый камень в фундамент заложили в 1583 году. Тогда возведением замка руководил итальянский архитектор Джованни Бернардони. Но в последствии войн и сражений крепость неоднократно перестраивалась и реконструировалась мастерами всей Европы. 

Наталья Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Мы сейчас в необычном ракурсе рассматриваем дворец - это дворцовая терраса, которая появилась здесь уже в 19 веке. Перед нами вся дворцовая площадь. Здесь можно увидеть въездную браму. Брама как раз появилась на самом первом этапе строительства дворца - это конец 16 века. Колодец в центре также можно увидеть отсюда. По левую сторону от нас корпус Каменицы. По правую - арсенал".

Национальный исторический музей в Минске и Несвижский замок вошли в топ-5 музеев стран СНГ


Постепенно оборонительный комплекс превратился в дворцово-замковый ансамбль. Ренессанс и классицизм, барокко и модерн - в нем смешались различные стили и эпохи. Сейчас это памятник мирового наследия ЮНЕСКО.

Аутентичность семейной резиденции Радзивиллов

Виталий Бедрицкий, специалист по международным отношениям Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Мы находимся на парадной лестнице дворца. Сюда традиционно простые гости не попадали, туристы тоже сюда не попадают. Лестница интересна тем, что здесь много аутентики. Например, перила оригинальные Радзивилловские. Также и фрески. Над нами - подлинная картина, которая находилась при Радзивиллах".

Аутентикой наполнили каждый уголок родового гнезда Радзивиллов. Его восстанавливали по редким фотографиям и историческим документам. А фамильные предметы искали по всему миру. 

Сейчас мы находимся в женской половине замка, а точнее в месте, куда не заходят туристы - это спальня княгини. Здесь представлено самое дорогое приобретение музея - спальный гарнитур из 15 предметов. На нем сохранилась оригинальная обивка конца 19 века.

Эксклюзивную мебель нашли в Каннах - во Франции. Комплект выкупили  и доставили в Несвиж. Всего же в фондах музея - около 30 тысяч экспонатов.

Виталий Бедрицкий, специалист по международным отношениям Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Перед нами самые последние приобретения нашего музея. Это вещи, которые отмечены фамильным гербом Радзивиллов. Здесь он хорошо виден - на шкатулке, на подносе. Это вещи из чистого серебра. Есть еще необычный экспонат. Такой вот сосуд для охлаждения напитков. В центре него находится колба, в которую помещался лед. Он и охлаждал напиток".

Прогулки по замку - online и offline

Дворец - это восемь тысяч квадратов и более 30 магнатских залов. Чтобы в деталях рассмотреть раритетные предметы - понадобится не один час. Специалисты музея  разрабатывают разнообразные маршруты и экскурсии. Анимационные, ночные, недавно появились и онлайн-туры.

Наталья Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Все музеи сейчас стали на паузы, но это не время расслабляться - это как раз время подумать о новых возможностях. Мы также, как и многие музеи, выходим на электронные площадки. Сняты уже три онлайн-экскурсии".

На выбор в музее  более 10 экскурсионных программ. Маршруты проходят по экспозициям, городу, парку, в том числе через Несвижскую ратушу и Слуцкую браму. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев, наличию виртуальных туров, а также  богатству национальных артефактов. Например, фонды Несвижского...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Ранение под Сталинградом, «полевые жены», стрельба «по своим». Из воспоминаний бравшего Берлин фронтовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика