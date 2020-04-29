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Национальный исторический музей в Минске и Несвижский замок вошли в топ-5 музеев стран СНГ
29.04.2020 22:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTРейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев, наличию виртуальных туров, а также богатству национальных артефактов. Например, фонды Несвижского замка насчитывают около 30 тысяч экспонатов. Но наша съемочная группа увидела то, что скрыто от глаз туристов. Семейная резиденция Радзивиллов с нового ракурса - в сюжете Елены Витко.
Многовековая история Несвижского замкаНа этой гравюре представлен план города Несвижа. Вот здесь мы видим деревянный замок Николая Радзивилла Черного - отца Сиротки. Соответственно, сына не устраивала деревянная постройка и он начал строительство каменного замка.
Первый камень в фундамент заложили в 1583 году. Тогда возведением замка руководил итальянский архитектор Джованни Бернардони. Но в последствии войн и сражений крепость неоднократно перестраивалась и реконструировалась мастерами всей Европы.
Наталья Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Мы сейчас в необычном ракурсе рассматриваем дворец - это дворцовая терраса, которая появилась здесь уже в 19 веке. Перед нами вся дворцовая площадь. Здесь можно увидеть въездную браму. Брама как раз появилась на самом первом этапе строительства дворца - это конец 16 века. Колодец в центре также можно увидеть отсюда. По левую сторону от нас корпус Каменицы. По правую - арсенал".
Постепенно оборонительный комплекс превратился в дворцово-замковый ансамбль. Ренессанс и классицизм, барокко и модерн - в нем смешались различные стили и эпохи. Сейчас это памятник мирового наследия ЮНЕСКО.
Аутентичность семейной резиденции РадзивилловВиталий Бедрицкий, специалист по международным отношениям Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Мы находимся на парадной лестнице дворца. Сюда традиционно простые гости не попадали, туристы тоже сюда не попадают. Лестница интересна тем, что здесь много аутентики. Например, перила оригинальные Радзивилловские. Также и фрески. Над нами - подлинная картина, которая находилась при Радзивиллах".
Аутентикой наполнили каждый уголок родового гнезда Радзивиллов. Его восстанавливали по редким фотографиям и историческим документам. А фамильные предметы искали по всему миру.
Сейчас мы находимся в женской половине замка, а точнее в месте, куда не заходят туристы - это спальня княгини. Здесь представлено самое дорогое приобретение музея - спальный гарнитур из 15 предметов. На нем сохранилась оригинальная обивка конца 19 века.
Эксклюзивную мебель нашли в Каннах - во Франции. Комплект выкупили и доставили в Несвиж. Всего же в фондах музея - около 30 тысяч экспонатов.
Виталий Бедрицкий, специалист по международным отношениям Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Перед нами самые последние приобретения нашего музея. Это вещи, которые отмечены фамильным гербом Радзивиллов. Здесь он хорошо виден - на шкатулке, на подносе. Это вещи из чистого серебра. Есть еще необычный экспонат. Такой вот сосуд для охлаждения напитков. В центре него находится колба, в которую помещался лед. Он и охлаждал напиток".
Прогулки по замку - online и offlineДворец - это восемь тысяч квадратов и более 30 магнатских залов. Чтобы в деталях рассмотреть раритетные предметы - понадобится не один час. Специалисты музея разрабатывают разнообразные маршруты и экскурсии. Анимационные, ночные, недавно появились и онлайн-туры.
Наталья Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Все музеи сейчас стали на паузы, но это не время расслабляться - это как раз время подумать о новых возможностях. Мы также, как и многие музеи, выходим на электронные площадки. Сняты уже три онлайн-экскурсии".
На выбор в музее более 10 экскурсионных программ. Маршруты проходят по экспозициям, городу, парку, в том числе через Несвижскую ратушу и Слуцкую браму.
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Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев, наличию виртуальных туров, а также богатству национальных артефактов. Например, фонды Несвижского...
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