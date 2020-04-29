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Многовековая история Несвижского замка

Аутентичность семейной резиденции Радзивиллов

Прогулки по замку - online и offline

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальный исторический музей в Минске и Несвижский замок вошли в топ-5 музеев стран СНГ Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев, наличию виртуальных туров, а также богатству национальных артефактов. Например, фонды Несвижского...

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев, наличию виртуальных туров, а также богатству национальных артефактов. Например, фонды Несвижского замка насчитывают около 30 тысяч экспонатов. Но наша съемочная группа увидела то, что скрыто от глаз туристов. Семейная резиденция Радзивиллов с нового ракурса - в сюжетеНа этой гравюре представлен план города Несвижа. Вот здесь мы видим деревянный замок Николая Радзивилла Черного - отца Сиротки. Соответственно, сына не устраивала деревянная постройка и он начал строительство каменного замка.Первый камень в фундамент заложили в 1583 году. Тогда возведением замка руководил итальянский архитектор Джованни Бернардони. Но в последствии войн и сражений крепость неоднократно перестраивалась и реконструировалась мастерами всей Европы.Постепенно оборонительный комплекс превратился в дворцово-замковый ансамбль. Ренессанс и классицизм, барокко и модерн - в нем смешались различные стили и эпохи. Сейчас это памятник мирового наследия ЮНЕСКО.Аутентикой наполнили каждый уголок родового гнезда Радзивиллов. Его восстанавливали по редким фотографиям и историческим документам. А фамильные предметы искали по всему миру.Сейчас мы находимся в женской половине замка, а точнее в месте, куда не заходят туристы - это спальня княгини. Здесь представлено самое дорогое приобретение музея - спальный гарнитур из 15 предметов. На нем сохранилась оригинальная обивка конца 19 века.Эксклюзивную мебель нашли в Каннах - во Франции. Комплект выкупили и доставили в Несвиж. Всего же в фондах музея - около 30 тысяч экспонатов.Дворец - это восемь тысяч квадратов и более 30 магнатских залов. Чтобы в деталях рассмотреть раритетные предметы - понадобится не один час. Специалисты музея разрабатывают разнообразные маршруты и экскурсии. Анимационные, ночные, недавно появились и онлайн-туры.На выбор в музее более 10 экскурсионных программ. Маршруты проходят по экспозициям, городу, парку, в том числе через Несвижскую ратушу и Слуцкую браму.