Гомельские музейщики станцевали под Little Big в интерьерах Дворца Румянцевых и Паскевичей

Источник материала: Tut.by

Пандемия внесла коррективы и в работу музеев. Людей здесь почти нет, но музейные работники не унывают и осваивают новые форматы общения со зрителями — проводят онлайн-экскурсии, подключаются к участию в мировых музейных флешмобах. На днях вон сотрудники Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле выпустили свою версию клипа Uno российской группы Little Big.

Таким необычным способом коллектив дворца поздравил гомельчан с Международным днем танца.