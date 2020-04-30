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Гомельские музейщики станцевали под Little Big в интерьерах Дворца Румянцевых и Паскевичей
30.04.2020 09:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия внесла коррективы и в работу музеев. Людей здесь почти нет, но музейные работники не унывают и осваивают новые форматы общения со зрителями — проводят онлайн-экскурсии, подключаются к участию в мировых музейных флешмобах. На днях вон сотрудники Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле выпустили свою версию клипа Uno российской группы Little Big.
Таким необычным способом коллектив дворца поздравил гомельчан с Международным днем танца.
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Музейные работники не унывают и осваивают новые форматы общения со зрителями - проводят онлайн-экскурсии, подключаются к участию в мировых музейных флешмобах. А на...
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