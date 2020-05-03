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Стартовал краеведческо-туристический конкурс «Магия Полесья», посвящённый памяти Алексея Дубровского

03.05.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стартовал краеведческо-туристический конкурс «Магия Полесья», посвящённый памяти Алексея Дубровского
Областной краеведческо-туристический конкурс «Магия Полесья» стартовал 25 апреля. Посвящен он памяти краеведа, защитника дикой природы, экскурсовода и путешественника Алексея Дубровского.

Этому человеку, талантливому фотографу и документалисту, удалось сохранить для потомков образы уникальных уголков белорусской земли. Во время своих путешествий он фотографировал окружающий мир, всё находило отражение в его работах: быт сельских жителей, уклад их жизни, традиции, неповторимая полесская природа… Алексея Дубровского нередко называли «ходячей энциклопедией Полесья», у него под рукой всегда был фотоаппарат.

Конкурс «Магия Полесья» проводится среди школьников Брестской области. Его участниками могут стать учащиеся общеобразовательных школ и гимназий в возрасте от 12 до 17 лет.

Цель конкурса – популяризировать уникальное природное и этнографическое наследие Полесья, содействовать его сохранению; расширить культурологический и экологический кругозор подрастающего поколения; активизировать различные виды туризма в регионах Полесского края: научно-экспедиционный, экологический, экскурсионно-познавательный, активный и др.; поддержать творческую и научную деятельность школьников.

Творческое состязание ставит перед собой задачу изучить и пропагандировать уникальность, самобытность, духовное и материальное наследие, туристический потенциал различных регионов Полесья; привлечь внимание к проблемам сохранения природного и историко-культурного наследия Полесья; повысить интерес молодежи к профессиям природоохранной и туристической сферы.

Свои работы каждый участник может подать в нескольких номинациях. Их всего пять.

  1. Краеведение. Можно прислать рассказ, очерк, статью до 5 страниц, эссе – до 6 страниц на темы: «Моя родина – Полесье», «Неразгаданные тайны Полесья», «Кто и как прославил Полесье».
  2. Экология. Рассказ, очерк, статья до 5 страниц, эссе – до 6 страниц по следующим темам: «Остановить войну с природой…», «Птичье царство и его обитатели», «В поисках «папараць-кветкi», «Болото – легкие планеты».
  3. Этнография и фольклор. Конкурсные работы присылаются в формах: записок этнографа со слов носителей традиционной культуры; описания обрядов, традиционного быта, верований и полесской мифологии. Приветствуются видеоматериалы. Темы номинации – «Узоры, сказки, песни и обряды Полесья», «Палеская даўніна», «Люди на болоте – полешуки».
  4. Туризм и экскурсии. Участники могут составить туристический путеводитель, туристический маршрут с описанием и картой-схемой, которые будут подкреплены фотоматериалами по следующим темам: «10 причин посетить Полесье», «Приглашаем в экспедицию по дорогам Полесья», «Самый интересный уголок Полесья». В этой номинации может принять участие только старшая группа школьников (16-17 лет).
  5. Фото и рисунок. Темы: «Полесье – эталон первозданной красоты», «Полесье – край открытий и вдохновения», «Удивительное рядом». Участник может прислать до пяти фотографий или серию фото, которые будут приравнены к одной работе. Рисунок – до трех работ от одного участника.

Победителем в каждой номинации становится участник, набравший наибольшее количество баллов от членов жюри конкурса. Работы победителей будут размещены на краеведческом ресурсе planetabelarus.by, а также опубликованы в отдельной брошюре, посвященной памяти А. А. Дубровского.

Творческое состязание проводится по 15 августа 2020 года. Конкурсные работы можно присылать на адрес: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, сектор спорта и туризма Пинского горисполкома или на электронный адрес: sport@.pinsk.gov.by

Организаторами конкурса выступают: Республиканский фонд развития туризма и поддержки дикой природы «Планета без границ», Белорусское общественное объединение экскурсоводов и гидов-переводчиков при поддержке управления спорта и туризма Брестского облисполкома, отделов спорта и туризма Пинского горисполкома и Пинского райисполкома.

Марина ЛЕШКЕВИЧ,
областная газета «Заря»

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