|
Стартовал краеведческо-туристический конкурс «Магия Полесья», посвящённый памяти Алексея Дубровского
03.05.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Этому человеку, талантливому фотографу и документалисту, удалось сохранить для потомков образы уникальных уголков белорусской земли. Во время своих путешествий он фотографировал окружающий мир, всё находило отражение в его работах: быт сельских жителей, уклад их жизни, традиции, неповторимая полесская природа… Алексея Дубровского нередко называли «ходячей энциклопедией Полесья», у него под рукой всегда был фотоаппарат.
Конкурс «Магия Полесья» проводится среди школьников Брестской области. Его участниками могут стать учащиеся общеобразовательных школ и гимназий в возрасте от 12 до 17 лет.
Цель конкурса – популяризировать уникальное природное и этнографическое наследие Полесья, содействовать его сохранению; расширить культурологический и экологический кругозор подрастающего поколения; активизировать различные виды туризма в регионах Полесского края: научно-экспедиционный, экологический, экскурсионно-познавательный, активный и др.; поддержать творческую и научную деятельность школьников.
Творческое состязание ставит перед собой задачу изучить и пропагандировать уникальность, самобытность, духовное и материальное наследие, туристический потенциал различных регионов Полесья; привлечь внимание к проблемам сохранения природного и историко-культурного наследия Полесья; повысить интерес молодежи к профессиям природоохранной и туристической сферы.
Свои работы каждый участник может подать в нескольких номинациях. Их всего пять.
Победителем в каждой номинации становится участник, набравший наибольшее количество баллов от членов жюри конкурса. Работы победителей будут размещены на краеведческом ресурсе planetabelarus.by, а также опубликованы в отдельной брошюре, посвященной памяти А. А. Дубровского.
Творческое состязание проводится по 15 августа 2020 года. Конкурсные работы можно присылать на адрес: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, сектор спорта и туризма Пинского горисполкома или на электронный адрес: sport@.pinsk.gov.by
Организаторами конкурса выступают: Республиканский фонд развития туризма и поддержки дикой природы «Планета без границ», Белорусское общественное объединение экскурсоводов и гидов-переводчиков при поддержке управления спорта и туризма Брестского облисполкома, отделов спорта и туризма Пинского горисполкома и Пинского райисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)