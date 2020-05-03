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Онлайн-марафон продюсерского центра "СПАМАШ" собрал почти 41 тысячу рублей

03.05.2020 11:56 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Рекордные 12 с половиной концертных часов и почти 41 тысяча белорусских рублей. Такие результаты второго онлайн-марафона в поддержку белорусских медработников. Напомним, 24 апреля три десятка артистов давали YouTube-концерт из студии продюсерского центра "СПАМАШ". В течение дня шел сбор средств на благотворительный счет Витебской областной клинической больницы. Всего в режиме онлайн к концерту присоединились 250 тысяч человек. Поддержали Витебск в борьбе с пандемией из разных стран мира. На прямую связь вышли и зарубежные медиа-персоны, которые часто гостят на "Славянском базаре". 


Третий онлайн-марафон пройдет 8 мая


Сейчас организаторы готовят третий онлайн-марафон. Он пройдет в канун Дня Победы. Помощь будет направлена 10-й клинической больнице Минска.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Рекордные 12 с половиной концертных часов и почти 41 тысяча белорусских рублей. Такие результаты второго онлайн-марафона в поддержку белорусских медработников....
 
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