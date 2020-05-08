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22 панорамы, архивные материалы и фотографии. В интернете появился 3D тур по Брестской крепости
08.05.2020 11:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сети появилась масштабная виртуальная экскурсия по Брестской крепости.
Виртуальный тур проводит гостей через самое крупное укрепление — Кобринское — к Цитадели — центру Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Материал подготовлен с использованием архивных данных, почти 200 лет пролежавших под грифом «секретно» в крупнейших военных архивах.
Пользователям доступны 9 комплексов из 22 сферических панорам, которые размещены на сайте
Виртуальное путешествие по крепости подготовила команда Фонда развития Брестской крепости и
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