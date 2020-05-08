22 панорамы, архивные материалы и фотографии. В интернете появился 3D тур по Брестской крепости

Источник материала: Tut.by

В сети появилась масштабная виртуальная экскурсия по Брестской крепости.

Виртуальный тур проводит гостей через самое крупное укрепление — Кобринское — к Цитадели — центру Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Материал подготовлен с использованием архивных данных, почти 200 лет пролежавших под грифом «секретно» в крупнейших военных архивах.

Пользователям доступны 9 комплексов из 22 сферических панорам, которые размещены на сайте brestdatabase.by . При просмотре 3D тура гость может перемещаться по крепости, нажимая на точки перехода внутри панорам. В тур добавлены интерактивные элементы — аудиогид, аннотации, текст, карта укрепления, ссылки, а также коллекционные фото и старые открытки.