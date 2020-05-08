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Тест: Не COVID-19 единым. Узнаешь ли опасные вирусы и бактерии «в лицо»?

08.05.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Минздрав Беларуси внес COVID-19 в список заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Всего на сегодня в этом списке семь позиций — как вполне знакомых болезней, так и совсем не свойственных нашим широтам. Проверим, знаете ли вы их, а еще и парочку других, не менее опасных и даже смертельных, «в лицо».

 
 
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Недавно Минздрав Беларуси внес COVID-19 в список заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Проверим, знаете ли вы их, а еще и парочку других, не...
 
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