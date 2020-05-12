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"Беларусь 3" перенесет на экраны телевизоров театральные сцены и концертный зал Белгосфилармонии

12.05.2020 09:04 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Мастера культуры - ветеранам. В честь 75-летия Победы телеканал "Беларусь 3" перенесет на экраны телевизоров минские театральные сцены и концертный зал Белгосфилармонии. Сегодня в 21:55 социокультурный канал покажет спектакль-концерт Национального академического драматического театра имени Янки Купалы "Вельмайстар-акардэон". В основе постановки - 18 песен военной тематики на музыку и слова Марка Мермана в исполнении купаловцев. В мае телезрители увидят и концертную программу к юбилею Победы "І памятае свет выратаваны" с участием творческих коллективов Белгосфилармонии. 

Более подробная информация, а также программа телепередач доступны на официальном сайте медиахолдинга tvr.by.

 
 
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Мастера культуры - ветеранам. В честь 75-летия Победы телеканал "Беларусь 3" перенесет на экраны телевизоров минские театральные сцены и концертный зал...
 
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