ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Салют Родине" - выставка народного художника Беларуси фронтовика Леонида Щемелева

12.05.2020 16:06 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Салют Родине" - выставка из произведений разных лет народного художника Беларуси  фронтовика Леонида Щемелева. Торжество Победы, скорбь о погибших, боль матерей и послевоенные годы! 5 полотен и графические рисунки-эскизы. Все работы выставки собраны из фондов разных музеев Беларуси и посвящены теме войны.  Щемелев - один из первых в СССР, кто начал отображать войну правдивую, без пафоса. Щемелевские произведения всегда познавательные: гамма красок в природе и яркие образные мужественные персонажи. 

Леонид Щемелев, которому уже 97 лет, в декабре 1941 был мобилизован, прошел войну, служил в пехоте, кавалерии, был тяжело ранен в боях за Беларусь. Картины экспонируются в столичной галерее, которая носит имя художника.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Салют Родине" - выставка из произведений разных лет народного художника Беларуси  фронтовика Леонида Щемелева. Торжество Победы, скорбь о погибших, боль матерей и...
 
Новости дня
Новости культуры
 
"Беларусь 3" перенесет на экраны телевизоров театральные сцены и концертный зал Белгосфилармонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика