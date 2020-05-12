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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Салют Родине" - выставка народного художника Беларуси фронтовика Леонида Щемелева "Салют Родине" - выставка из произведений разных лет народного художника Беларуси фронтовика Леонида Щемелева. Торжество Победы, скорбь о погибших, боль матерей и...

"Салют Родине" - выставка из произведений разных лет народного художника Беларуси фронтовика Леонида Щемелева. Торжество Победы, скорбь о погибших, боль матерей и послевоенные годы! 5 полотен и графические рисунки-эскизы. Все работы выставки собраны из фондов разных музеев Беларуси и посвящены теме войны. Щемелев - один из первых в СССР, кто начал отображать войну правдивую, без пафоса. Щемелевские произведения всегда познавательные: гамма красок в природе и яркие образные мужественные персонажи.Леонид Щемелев, которому уже 97 лет, в декабре 1941 был мобилизован, прошел войну, служил в пехоте, кавалерии, был тяжело ранен в боях за Беларусь. Картины экспонируются в столичной галерее, которая носит имя художника.