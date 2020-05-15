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VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Europe shine a light" завтра на "Беларусь 1" Уже завтра телеканал "Беларусь 1" покажет проект Европейского вещательного союза "Europe Shine a Light" ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни...

Уже завтра телеканалпокажет проект Европейского вещательного союза "Europe Shine a Light" ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни "Евровидение 2020", которое было отменено в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Завтра вечером телезрителей ожидает программа без соревновательного принципа. Звезды шоу разных сезонов и артисты несостоявшегося конкурса представят яркие фрагменты своих композиций.Среди участников и победители национального отбора на "Евровидение 2020" - проект VAL. Белорусские музыканты споют вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Телепроект продолжительностью в 2 часа будет транслироваться из студии в Нидерландах. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания.