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"Europe shine a light" завтра на "Беларусь 1"
15.05.2020 22:26 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTУже завтра телеканал
VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире
Среди участников и победители национального отбора на "Евровидение 2020" - проект VAL. Белорусские музыканты споют вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Телепроект продолжительностью в 2 часа будет транслироваться из студии в Нидерландах. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания.
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Уже завтра телеканал "Беларусь 1" покажет проект Европейского вещательного союза "Europe Shine a Light" ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни...
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