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"Europe shine a light" завтра на "Беларусь 1"

15.05.2020 22:26 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра телеканал "Беларусь 1" покажет проект Европейского вещательного союза "Europe Shine a Light" ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни "Евровидение 2020", которое было отменено в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Завтра вечером телезрителей ожидает программа без соревновательного принципа. Звезды шоу разных сезонов и артисты несостоявшегося конкурса представят яркие фрагменты своих композиций. 


VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире


Среди участников и победители национального отбора на "Евровидение 2020" - проект VAL. Белорусские музыканты споют вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Телепроект продолжительностью в 2 часа будет транслироваться из студии в Нидерландах. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания.

 
 
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Уже завтра телеканал "Беларусь 1" покажет проект Европейского вещательного союза "Europe Shine a Light" ("Европа сияет светом"). Он выйдет в эфир в 22:00 вместо конкурса песни...
 
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