Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Ночь музеев" онлайн в Национальном историческом музее Беларуси Национальный исторический музей и команда рок-фолк-оперы "Чарадзей" адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется...

и команда рок-фолк-оперы "Чарадзей" адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется 16 мая в 21:00 и будет доступна для всех желающих в любой точке мира.Рок-фолк-опера "Чарадзей" написана белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым по мотивам летописных источников, в которых упоминается легендарный полоцкий князь Всеслав Чародей. Премьера состоялась в 2016 году в Белгосфилармонии, затем спектакль был показан около десяти раз на других сценических площадках и в разных версиях.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите