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"Ночь музеев" онлайн в Национальном историческом музее Беларуси

15.05.2020 17:18 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Национальный исторический музей и команда рок-фолк-оперы "Чарадзей" адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется 16 мая в 21:00 и будет доступна для всех желающих в любой точке мира.

Рок-фолк-опера "Чарадзей" написана белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым по мотивам летописных источников, в которых упоминается легендарный полоцкий князь Всеслав Чародей. Премьера состоялась в 2016 году в Белгосфилармонии, затем спектакль был показан около десяти раз на других сценических площадках и в разных версиях.


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Национальный исторический музей и команда рок-фолк-оперы "Чарадзей" адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется...
 
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