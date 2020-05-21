Сумчатые волки вымерли 84 года назад. Обнаружены последние известные кадры с их участием

Источник материала: Tut.by

Австралийский Национальный архив фото- и аудиодокументов опубликовал 22-секундную съемку вымершего сумчатого волка. Каждая такая запись уникальная — общий хронометраж видео с сумчатыми волками составляет чуть более трех минут.

Видео: NFSA Films

Видео является фрагментом фильма о путешествиях «Тасмания — волшебная страна» (1935 год). На видео можно увидеть, как волк по кличке Бенджамин ходит по клетке в зоопарке города Хобарт (штат Тасмания).

В 1936-м, спустя год после съемки, последний сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в том же городе. Так что, возможно, это последняя запись, на которую попал сумчатый волк.