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Сумчатые волки вымерли 84 года назад. Обнаружены последние известные кадры с их участием
21.05.2020 10:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Австралийский Национальный архив фото- и аудиодокументов
Видео:
Видео является фрагментом фильма о путешествиях «Тасмания — волшебная страна» (1935 год). На видео можно увидеть, как волк по кличке Бенджамин ходит по клетке в зоопарке города Хобарт (штат Тасмания).
В 1936-м, спустя год после съемки, последний сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в том же городе. Так что, возможно, это последняя запись, на которую попал сумчатый волк.
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Австралийский Национальный архив фото- и аудиодокументов опубликовал 22-секундную съемку вымершего сумчатого волка. Каждая такая запись уникальная - общий...
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