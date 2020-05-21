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В лонг-листе "Песні зямлі беларускай" 186 композиций
21.05.2020 09:20 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTБез малого 190 историй о Беларуси в финальном лонг-листе проекта группы Aura и Министерства образования. Столько "Песен земли белорусской" отобрали после прослушивания 3 сотен заявок от авторов. Часть композиций по иной тематике не прошла в следующий тур республиканского конкурса. За 3 месяца существования проекта композиторы и авторы слов присылали песни. Самому младшему - всего 10 лет. В основном тексты - о событиях Великой Отечественной войны и малой родине.
В ближайшее время народные и заслуженные артисты Беларуси детально прослушают каждую песню. В составе экспертов, напомним, Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха и Ирина Дорофеева. Кроме песни-победителя, которую исполнят на одной из крупнейших сцен страны, выберут и лауреатов. Эти композиции войдут в репертуар белорусских артистов.
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Без малого 190 историй о Беларуси в финальном лонг-листе проекта группы Aura и Министерства образования. Столько "Песен земли белорусской" отобрали после...
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