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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Историко-культурный музей-заповедник в Заславле пополняется новыми экспонатами и зданиями Заславлю в этом году исполняется 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник, который находится в этом древнем городе Беларуси и занимает 113 гектаров, пополняется...

Заславлю в этом году исполняется 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник, который находится в этом древнем городе Беларуси и занимает 113 гектаров, пополняется новыми экспонатами и зданиями. Скоро здесь появится Музей белорусской маляванки. И своего часа в фондах ждут около 300 оригинальных ковров. Древний город-музей в нашем репортаже.С этими местами связано начало летописной истории нашей страны. Здесь сохранились памятники археологии, которым более 10 столетий. Сегодня каждый школьник знает имена таких исторических лиц, как Рогнеда и Изяслав. Отсюда и название этого города - Заславль.На территории более 100 гектаров музея-заповедника "Заславль" разместились городища, курганные могильники X-XII столетий, памятники деревянной архитектуры конца XIX - начала XX.В течение столетий исторические факты обрастали преданиями и легендами, которые и дошли до наших дней. Сегодня их вспоминают в экспозициях Музея мифологии леса.Древнюю историю Заславля олицетворяет и торговая лавка конца XIX - начала XX столетия. Восстановленная музейная комната с исторической атмосферой, пожалуй, единственная в Беларуси. А на территории флигеля дворца XVIII столетия - бывшего владельца Заславля - сейчас строится совсем новый Музей белорусской маляванки. В 20-30 года прошлого столетия почти в каждом крестьянском доме стены были украшены рисованными коврами. Обычно узоры создавались на ткани или на бумаге. Коллекцию собирали более 30 лет из разных уголков Беларуси. В музее будут экспонироваться оригинальные ковры Язепа Дроздовича, Алены Киш, Федора Суховилы.Дополнят экспозицию музея работы и современных художников, которые создали свои рисованные ковры по мотивам народного белорусского творчества.