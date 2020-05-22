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Историко-культурный музей-заповедник в Заславле пополняется новыми экспонатами и зданиями

22.05.2020 18:56 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Заславлю в этом году исполняется 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник, который находится в этом древнем городе Беларуси и занимает 113 гектаров, пополняется новыми экспонатами и зданиями. Скоро здесь появится Музей белорусской маляванки. И своего часа в фондах ждут около 300 оригинальных ковров. Древний город-музей в нашем репортаже.

С этими местами связано начало летописной истории нашей страны. Здесь сохранились памятники археологии, которым более  10 столетий. Сегодня каждый школьник знает имена таких исторических лиц, как Рогнеда и Изяслав. Отсюда и название этого города - Заславль. 

На территории более  100 гектаров музея-заповедника "Заславль" разместились городища, курганные могильники X-XII столетий, памятники деревянной архитектуры конца XIX - начала XX.

Александр Рак, главный хранитель историко-культурного музея-заповедника "Заславль": "О том, что Рогнеда была в Заславле - название двух речушек: Княгинька и Черница, где Рогнеда принимала христианство и стала монахиней, где по преданиям стоял монастырь и черная гора на берегу Черницы".

В течение столетий исторические факты обрастали преданиями и легендами, которые и дошли до наших дней. Сегодня их вспоминают в экспозициях Музея мифологии леса.

Древнюю историю Заславля олицетворяет и торговая лавка конца XIX - начала XX столетия. Восстановленная музейная комната с исторической атмосферой, пожалуй, единственная в Беларуси. А на территории флигеля дворца XVIII столетия - бывшего владельца Заславля - сейчас строится совсем новый Музей белорусской маляванки. В 20-30 года прошлого столетия почти в каждом крестьянском доме стены были украшены рисованными коврами. Обычно узоры создавались на ткани  или  на бумаге. Коллекцию собирали более  30 лет из разных уголков Беларуси. В музее будут экспонироваться оригинальные ковры Язепа Дроздовича, Алены Киш, Федора Суховилы.

Дополнят экспозицию музея  работы и современных художников, которые создали свои рисованные ковры по мотивам народного белорусского творчества. 

 
 
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Заславлю в этом году исполняется 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник, который находится в этом древнем городе Беларуси и занимает 113 гектаров, пополняется...
 
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