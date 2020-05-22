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«Вы основатель ракетостроения в Беларуси». Лукашенко расписался на первой зенитной управляемой ракете
22.05.2020 14:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в Беларуси ЗРК «Бук», об этом сообщает пресс-служба президента.
— Вы основатель ракетостроения в Беларуси, — ответил глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, когда белорусский президент заявил о желании оставить автограф.
— Хотелось бы на «Полонезе» 300-километровом расписаться, — парировал Лукашенко, имея в виду разработку и испытание соответствующей отечественной ракеты.
Видео: телеграм-канал «Пул Первого»
Президент подчеркнул, что самое главное — не останавливаться на достигнутом.
— Если уже пошел — иди. Деньги, конечно, надо считать, — резюмировал глава государства.
Александр Лукашенко, напомним,
Президенту доложили о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017−2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.
Александр Лукашенко ознакомился с разработками зенитного ракетного вооружения, испытательной и производственной базой «ОКБ ТСП», он также осмотрел ракетную технику и вооружение. Президенту продемонстрировали реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и роботизированную технику.
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«Вы основатель ракетостроения в Беларуси». Лукашенко расписался на первой зенитной управляемой ракете
Александр Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в...
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