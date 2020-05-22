«Вы основатель ракетостроения в Беларуси». Лукашенко расписался на первой зенитной управляемой ракете

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в Беларуси ЗРК «Бук», об этом сообщает пресс-служба президента.

— Вы основатель ракетостроения в Беларуси, — ответил глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, когда белорусский президент заявил о желании оставить автограф.

— Хотелось бы на «Полонезе» 300-километровом расписаться, — парировал Лукашенко, имея в виду разработку и испытание соответствующей отечественной ракеты.

Видео: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент подчеркнул, что самое главное — не останавливаться на достигнутом.

— Если уже пошел — иди. Деньги, конечно, надо считать, — резюмировал глава государства.

Александр Лукашенко, напомним, посетил сегодня опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах.

Президенту доложили о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017−2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Александр Лукашенко ознакомился с разработками зенитного ракетного вооружения, испытательной и производственной базой «ОКБ ТСП», он также осмотрел ракетную технику и вооружение. Президенту продемонстрировали реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и роботизированную технику.