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Как почти 100 лет назад выглядели места, популярные среди современных белорусских туристов

26.05.2020 11:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Национальной библиотеке Польши хранятся черно-белые фотографии Западной Беларуси 1920−1930-х годов. «Радыё Свабода» отобрала более десятка кадров. На них можно увидеть как почти 100 лет назад выглядели самые популярные туристические направления в современной Беларуси.


Пинск

Беловежская пуща

Пинск

Мирский замок

Мирский замок

Туристическая база на озере Дривяты, Браслав

Озеро Навяты, Браслав

Гродно

Гродно

Озеро Нарочь

Дорога из Пинска в Янов около Стаханович

Несвиж

Новогрудок
 
Теги: Гродно
 
 
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В Национальной библиотеке Польши хранятся черно-белые фотографии Западной Беларуси 1920−1930-х годов. Как почти 100 лет назад выглядели самые популярные туристические...
 
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