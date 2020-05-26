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Как почти 100 лет назад выглядели места, популярные среди современных белорусских туристов
26.05.2020 11:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Национальной библиотеке Польши хранятся черно-белые фотографии Западной Беларуси 1920−1930-х годов. «Радыё Свабода»
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В Национальной библиотеке Польши хранятся черно-белые фотографии Западной Беларуси 1920−1930-х годов. Как почти 100 лет назад выглядели самые популярные туристические...
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