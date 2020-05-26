«Один раз в жизни сказала не по-испански». Чьи имена рассекретила Служба внешней разведки России

Источник материала: Tut.by

В январе 2020 года Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила имена семерых сотрудников-нелегалов. Среди них были Виталий и Тамара Нетыкса. Рассказываем подробности их биографии.



Виталий и Тамара Нетыкса. Фото: личный архив семьи, aif.by

Инженеры из МАИ

О Герое России Виталии Нетыксе в сообщении пресс-бюро СВР сказано в сухих формулировках и без лишних подробно­стей. Что вполне объяснимо: обстоятельства его жизни и службы ещё долго будут гостайной.

Виталий Нетыкса родился 29 мая 1946 г. в Москве, окончил МАИ по специальности «инженер-механик по двигателям ­летательных аппаратов». В органах госбезопасности и особом резерве с 1972 г. До 1978 г. проходил спецподготовку, во время которой в совершенстве овладел испанским языком. А потом 20 лет «выполнял специальные задания в особых условиях» — был нелегалом в странах Латинской Америки. Создал агентурную сеть, через которую добывал особо ценную информацию.

Его жена Тамара родилась в 1949-м в городе Серове Свердловской области, также окончила МАИ, да и дальнейшая её биография практически ничем не отличается от биографии ­Виталия: спецподготовка, испанский и долгие годы нелегальной работы. Работала с большими перегрузками, сознательно шла на риск, была задействована в работе с агентурой и информацией.

Всё, больше никаких официальных подробностей. Но некоторую завесу тайны о работе с мужем в разведке раскрыла сама Тамара Нетыкса.

Похудел на 15 кг

По её словам, все 20 лет в испано­говорящих странах они добывали секреты, связанные с Америкой. «У нас главная страна была США. И мы занимались этой страной, вся наша информация была оттуда, — признаётся Тамара Ивановна. Она уверяет, что россий­ские разведчики не работали против латиноамериканских государств. — Только помогали. Была помощь, даже сильная помощь».



Виталий и Тамара Нетыкса на собственной свадьбе. Фото: личный архив семьи, aif.by

Супруги работали в той части Латин­ской Америки, кото­рая с начала 1970-х­ впала в период военных диктатур. С мест­ными сотрудниками спецслужб работали специалисты из США. И потому оттуда был выход на Штаты. Тамара Ивановна занималась обработкой полученной информации, а Виталий Вячеславович выполнял задачи, которые порой были связаны с реальной угрозой для жизни.

При этом жена не всегда знала детали операций, в которых принимал участие супруг. «Вдруг приходит­ телеграмма. Муж говорит: „Собери меня“. Он уезжает. Я не знала, куда он поедет, но догадывалась. И потом приходит телеграмма, что он награждён ­орденом Красной Звезды. Когда он приехал, я его увидела — похудел килограммов на 15», — вспоминает Тамара Нетыкса. И всё, больше никаких подробно­стей — информация засекречена. Лишь только один намёк, с чем была связана та работа мужа: «Он получил информацию, что в Москве могли быть теракты, взрывы, это был 1996 г.», — рассказала журналистам ветеран СВР Тамара Нетыкса.

«Спокойной ночи»

В Латинскую Америку супруги заходили через Кубу. Там Тамара под именем ­Ана-Мария стала свидетельницей встречи двух великих балерин — совет­ской танцовщицы Галины Улановой и её кубинской коллеги Алисии Алонсо. Последняя рассказала, что преподавала в балетной школе в Бразилии. Наша разведчица и сама много лет занималась балетом, потому та встреча навела её на мысль усовершенствовать свою легенду. Уже в своей новой стране она говорила, что училась в школе у Алонсо.

Однажды Ана-Мария едва не провалилась, когда Алисия Алонсо приехала с гастролями. Латиноамериканская подруга из лучших побуждений подвела нашу нелегалку к легендарной балерине. Но та, вместо того чтобы разоб­лачить лже­ученицу, встретила её широкой улыбкой и объятиями. «Аннушка, моя любимая ученица!» — приветствовала она Нетыксу. «Я знала, что у Алонсо плохое зрение», — вспоминает ветеран СВР. Так разведчице удалось публично подкрепить деталь из своей легенды.

Был ещё случай, когда супруги могли быть раскрыты. «Мы с Таликом за все годы не сказали друг другу ни слова по-русски! — рассказывает Тамара Ивановна. — Правда, в самом начале нашей работы я поселилась в одной семье. И единственный раз в жизни я перед сном сказала не по-испански: „Buenas noches“, а по-русски: „Спокойной ночи“. Но обошлось — никто не заметил». Уже после возвращения на родину Тамара Ивановна в отличие от мужа долго говорила с акцентом и плохо запоминала отчество. Потом привыкла.

Больше Тамара Нетыкса таких промахов себе не позволяла — даже дома за закрытыми дверями. Они с мужем даже на советские праздники, которые отмечали потихоньку, никогда не ели блюда русской кухни. «Если готовила салаты, например, тот же оливье, то по-другому. У меня за рубежом были другие ингредиенты, конечно, никаких колбас, — рассказывает Тамара Ивановна. И водку в семье на праздники тоже никогда не пили. Только шампанское.

— Зато у нас на этаже жила семья, якобы из русских, хотя по-русски они ни слова не знали. И жена в той семье готовила борщ. Один раз она нам принесла его попробовать. Нам тот суп страшно понравился. И дочь потом просила меня: «Сделай мне боршч».

Два дня рождения



Сын Евгений стал гражданским лётчиком. Фото: личный архив семьи, aif.by

Да, в семье росли дети, которые даже не догадывались, что они русские. То, что мама водила их на представления гастролирующего Большого театра или цирка из СССР, даже за полунамёк считать нельзя. В Россию они попали уже во второй половине 1990-х. «Когда мы приехали, меня встречают и начинают со мной говорить по-русски. А дети раскрыли рот», — вспоминает Тамара Ивановна. Кстати, в семье её ещё какое-то время называли Ана-Мария. А сын до сих пор поздравляет маму с днём рождения не только в ту дату, которая указана в паспорте, но и в тот день, что значился в её легенде. В России сын Евгений стал лётчиком гражданской авиации. Дочь Елена заинтересовалась психологией и телевидением.

Но до всех этих событий серьёзный стресс пришлось пере­жить их родителям. О том, что СССР больше нет, супруги-разведчики узнали из теленовостей. «Объявили, что Советского Союза нет. Вы не представляете себе, что это был за момент. Очень тяжёлый. Пока мы не получили телеграмму, в которой говорилось, что, ребята, всё остаётся по-прежнему, вы нам нужны», — вспоминает Тамара Ивановна.

После возвращения домой в 1998-м супруги помогали в подготовке молодых сотрудников. Когда-то, к слову, самим Виталию и Тамаре по­стигать мастерство разведчика помогала знаменитая Африка де лас Эрас — советская разведчица и испанская аристократка, которая была ещё секретаршей у Троцкого, а в войну — радисткой легендарного Николая ­Кузнецова.

С 2014 года полковник Тамара Нетыкса в отставке, но по-прежнему регулярно участвует в деятельности ветеранских организаций Службы внешней разведки. А Виталия Вячеславовича не стало ­в 2011-м.