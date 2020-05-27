|
Как 100 лет назад белорусы писали свои отчества? Спойлер: не так, как теперь
27.05.2020 11:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы привыкли, что их отчества пишутся через -ович/-овна (к примеру, Александрович или Александровна). Но такая форма утвердилась лишь в начале 1930-х годов, когда началась политика унификации и усилилась русификация. Как писали до этого,
По словам Садовского, сохранилось много университетских зачеток, членских билетов и почетных грамот, где отчество пишется через окончание -ов/ова (-аў/еў, -ава/-ева по-белорусски): Берта Абрамова, Пётр Барысов, Рыгор Тарасов. В оригинале это звучало так: Берта Абрамава, Петр Барысаў, Рыгор Тарасаў.
Уточним, что это были именно отчества, а не фамилии. Даже будущий маршал СССР Иван Якубовский заполнил анкету как «Янка Ігнатаў Якубоўскі».
При этом единой системы не было. Например, на страницах «Кароткага нарыса гісторыі міліцыі Беларусі» (книга вышла в 1927-м) председатель ЦИК БССР Алесь Червяков был подписан на портрете Григорьевичем, глава правительства Николай Голадзед — Матвеевым, а отчество наркома (министра) внутренних дел Алеся Сташевского вообще не было подписано.
Еще один вариант — «Язэп Аляксееў сын Адамовіч». Так комиссар по военным делам Язеп Адамович был назван в тексте договора между БССР и РСФСР за 1921 год.
Но в начале 1930-х началась политика унификации. Постепенно отчества стали писаться по образцу России и приняли тот вид, к которому мы все привыкли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы привыкли, что их отчества пишутся через -ович/-овна (к примеру, Александрович или Александровна). Но такая форма утвердилась лишь в начале 1930-х годов, когда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)