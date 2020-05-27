Как 100 лет назад белорусы писали свои отчества? Спойлер: не так, как теперь

Источник материала: Tut.by

Белорусы привыкли, что их отчества пишутся через -ович/-овна (к примеру, Александрович или Александровна). Но такая форма утвердилась лишь в начале 1930-х годов, когда началась политика унификации и усилилась русификация. Как писали до этого, объясняет краевед Владимир Садовский на сайте gazeta.arche.by.



Фрагмент анкеты Ивана Якубовского. Фото: Алесь Пашкевич, gazeta.arche.by

По словам Садовского, сохранилось много университетских зачеток, членских билетов и почетных грамот, где отчество пишется через окончание -ов/ова (-аў/еў, -ава/-ева по-белорусски): Берта Абрамова, Пётр Барысов, Рыгор Тарасов. В оригинале это звучало так: Берта Абрамава, Петр Барысаў, Рыгор Тарасаў.

Уточним, что это были именно отчества, а не фамилии. Даже будущий маршал СССР Иван Якубовский заполнил анкету как «Янка Ігнатаў Якубоўскі».

При этом единой системы не было. Например, на страницах «Кароткага нарыса гісторыі міліцыі Беларусі» (книга вышла в 1927-м) председатель ЦИК БССР Алесь Червяков был подписан на портрете Григорьевичем, глава правительства Николай Голадзед — Матвеевым, а отчество наркома (министра) внутренних дел Алеся Сташевского вообще не было подписано.

Еще один вариант — «Язэп Аляксееў сын Адамовіч». Так комиссар по военным делам Язеп Адамович был назван в тексте договора между БССР и РСФСР за 1921 год.

Но в начале 1930-х началась политика унификации. Постепенно отчества стали писаться по образцу России и приняли тот вид, к которому мы все привыкли.