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«Мы уютная страна - лапочки и няши!» Артемий Лебедев представил забавный герб Беларуси

28.05.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная российская студия Артемия Лебедева — та самая, которая уже придумала логотип для гомельской бургерной «Джон Федор» — представила герб для Республики Беларусь. Дизайнеры сделали это по заказу минчанина Дмитрия Левковца.

Изображение: студия Артемия Лебедева

Итоговый вариант герба студия Лебедева опубликовала на своем сайте. Да, он аниминированный. Также дизайнеры снабдили герб стихотворением. Оно помогает показать, где и как можно использовать готовый рисунок:

Хочется, чтоб было круто?
Надоела скукота?
Символ мира и уюта —
разместить в гербе кота!

Васильки гербу дают
урожайность и уют,
пара тракторов, картошка —
чувство сытости немножко,
ни войны, ни готики —
только мир да котики.


Изображение: студия Артемия Лебедева

Что за мысль отражена
на гербе на нашем?
Мы уютная страна —
лапочки и няши!


Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Изображение: студия Артемия Лебедева

Так что, на это реально собрали деньги?

Нет. Всего белорусы «скинулись» на 490 рублей из необходимых 3450. Дмитрий уже рассказывал TUT.BY, что в таком случае вложит свои средства.

Интересно, что в техническом задании Дмитрий указал: «Новый символ не должен быть трэшовым. Да, он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей».

Как вы считаете, студия выполнила задачу?

Напомним, инициатива Дмитрия Левковца была вызвана февральской новостью о том, что в Беларуси изменится герб «по просьбам граждан».

— Но никто из моих знакомых не просил этого делать. Поэтому я решил запустить свою кампанию и посмотреть, сколько людей действительно желает изменений, высказав свое мнение рублем, — подчеркивал Дмитрий.

 
Теги: Новости
 
 
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В начале марта минчанин собирал деньги, чтобы заказать герб Беларуси у российского дизайнера Артемия Лебедева. И вот, герб готов. Оцените его.
 
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