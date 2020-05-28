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«Мы уютная страна - лапочки и няши!» Артемий Лебедев представил забавный герб Беларуси
28.05.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известная российская студия Артемия Лебедева — та самая, которая уже
Итоговый вариант герба студия Лебедева
Хочется, чтоб было круто?
Васильки гербу дают
Что за мысль отражена
Так что, на это реально собрали деньги?
Нет. Всего белорусы «
Интересно, что в техническом задании Дмитрий указал: «Новый символ не должен быть трэшовым. Да, он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей».
Как вы считаете, студия выполнила задачу?
Напомним, инициатива Дмитрия Левковца была вызвана февральской
— Но никто из моих знакомых не просил этого делать. Поэтому я решил запустить свою кампанию и посмотреть, сколько людей действительно желает изменений, высказав свое мнение рублем, — подчеркивал Дмитрий.
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В начале марта минчанин собирал деньги, чтобы заказать герб Беларуси у российского дизайнера Артемия Лебедева. И вот, герб готов. Оцените его.
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