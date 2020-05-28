«Мы уютная страна - лапочки и няши!» Артемий Лебедев представил забавный герб Беларуси

Источник материала: Tut.by

Известная российская студия Артемия Лебедева — та самая, которая уже придумала логотип для гомельской бургерной «Джон Федор» — представила герб для Республики Беларусь. Дизайнеры сделали это по заказу минчанина Дмитрия Левковца.

Изображение: студия Артемия Лебедева

Итоговый вариант герба студия Лебедева опубликовала на своем сайте. Да, он аниминированный. Также дизайнеры снабдили герб стихотворением. Оно помогает показать, где и как можно использовать готовый рисунок:

Хочется, чтоб было круто?

Надоела скукота?

Символ мира и уюта —

разместить в гербе кота!

Васильки гербу дают

урожайность и уют,

пара тракторов, картошка —

чувство сытости немножко,

ни войны, ни готики —

только мир да котики.



Изображение: студия Артемия Лебедева

Что за мысль отражена

на гербе на нашем?

Мы уютная страна —

лапочки и няши!



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева



Изображение: студия Артемия Лебедева

Так что, на это реально собрали деньги?

Нет. Всего белорусы « скинулись » на 490 рублей из необходимых 3450. Дмитрий уже рассказывал TUT.BY, что в таком случае вложит свои средства.

Интересно, что в техническом задании Дмитрий указал: «Новый символ не должен быть трэшовым. Да, он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей».

Как вы считаете, студия выполнила задачу?

Напомним, инициатива Дмитрия Левковца была вызвана февральской новостью о том, что в Беларуси изменится герб «по просьбам граждан».

— Но никто из моих знакомых не просил этого делать. Поэтому я решил запустить свою кампанию и посмотреть, сколько людей действительно желает изменений, высказав свое мнение рублем, — подчеркивал Дмитрий.