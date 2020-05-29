ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за эпидемии коронавируса отменили «Адамаўскі фэст», который ежегодно проходил под Витебском

29.05.2020 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Адамаўскі фэст», который в этом году должен был пройти уже в седьмой раз в деревне Большие Летцы под Витебском, не состоится. Об этом рассказал предприниматель Максим Жуков, который в последние годы спонсировал проведение фестиваля.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— К сожалению, из-за отмены в стране массовых мероприятий и в связи с катастрофическим экономическим положением, связанным с карантином во время пандемии, на территории бывшей усадьбы ботаника Адамова все фестивали в 2020 году отменяются, — говорит Максим Жуков.

Однако зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Необходимо благоустраивать и прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому Максим Жуков приглашает в усадьбу всех неравнодушных к истории Беларуси людей, чтобы с пользой провести познавательные выходные в историческом месте возле Витебска.

Анонсы этих встреч в Больших Летцах можно узнать на странице усадьбы в фейсбук. Для поддержания здания и территории в приемлемом состоянии требуются деньги. На платформе краудфандинга MolaMola объявлен сбор средств.

Напомним, имение помещиков Летецких в Больших Летцах упоминается в письменных источниках с начала XVI века. Позже усадьба перешла к новому владельцу — российскому генералу Шварцу. В начале ХХ века здесь поселился его пасынок — ученый-ботаник Владимир Адамов. Он создал в имении уникальный ботанический сад.

Коллекция Адамова насчитывала около 400 видов редких пород деревьев. В 1917 году усадьбу национализировали, ученого решили «уплотнить» — и подселили к нему беспризорников. В 1924 году Адамов уехал из имения в Минск. Часть его коллекции отдали в Витебский ботанический сад, часть растений пропала. Инфраструктура — пруды, террасы, оранжереи — стали приходить в упадок.

После войны в доме ученого размещался детдом, потом — санаторная школа-интернат, затем — снова детдом.

В последние лет 10, а то и 15 здание не использовалось и разрушалось. В конце концов его продали на торгах за одну базовую. Но покупатель не выполнил условия аукциона — за 3 года из «заброшки» нужно было сделать нормальный жилой дом — и объект забрали обратно.

Тогда бывшей усадьбой и заинтересовался витебский предприниматель Максим Жуков. Он начал восстанавливать здание, чтобы создать тут культурный центр.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Необходимо благоустраивать и прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому в...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Бесконечной работой, наркотиками и алкоголем довел себя до предела». Биография кинорежиссера, прожившего 37 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика