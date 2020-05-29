Из-за эпидемии коронавируса отменили «Адамаўскі фэст», который ежегодно проходил под Витебском

Источник материала: Tut.by

«Адамаўскі фэст», который в этом году должен был пройти уже в седьмой раз в деревне Большие Летцы под Витебском, не состоится. Об этом рассказал предприниматель Максим Жуков, который в последние годы спонсировал проведение фестиваля.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— К сожалению, из-за отмены в стране массовых мероприятий и в связи с катастрофическим экономическим положением, связанным с карантином во время пандемии, на территории бывшей усадьбы ботаника Адамова все фестивали в 2020 году отменяются, — говорит Максим Жуков.

Однако зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Необходимо благоустраивать и прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому Максим Жуков приглашает в усадьбу всех неравнодушных к истории Беларуси людей, чтобы с пользой провести познавательные выходные в историческом месте возле Витебска.

Анонсы этих встреч в Больших Летцах можно узнать на странице усадьбы в фейсбук. Для поддержания здания и территории в приемлемом состоянии требуются деньги. На платформе краудфандинга MolaMola объявлен сбор средств.

Напомним, имение помещиков Летецких в Больших Летцах упоминается в письменных источниках с начала XVI века. Позже усадьба перешла к новому владельцу — российскому генералу Шварцу. В начале ХХ века здесь поселился его пасынок — ученый-ботаник Владимир Адамов. Он создал в имении уникальный ботанический сад.

Коллекция Адамова насчитывала около 400 видов редких пород деревьев. В 1917 году усадьбу национализировали, ученого решили «уплотнить» — и подселили к нему беспризорников. В 1924 году Адамов уехал из имения в Минск. Часть его коллекции отдали в Витебский ботанический сад, часть растений пропала. Инфраструктура — пруды, террасы, оранжереи — стали приходить в упадок.

После войны в доме ученого размещался детдом, потом — санаторная школа-интернат, затем — снова детдом.

В последние лет 10, а то и 15 здание не использовалось и разрушалось. В конце концов его продали на торгах за одну базовую. Но покупатель не выполнил условия аукциона — за 3 года из «заброшки» нужно было сделать нормальный жилой дом — и объект забрали обратно.

Тогда бывшей усадьбой и заинтересовался витебский предприниматель Максим Жуков. Он начал восстанавливать здание, чтобы создать тут культурный центр.