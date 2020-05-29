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Из-за эпидемии коронавируса отменили «Адамаўскі фэст», который ежегодно проходил под Витебском
29.05.2020 13:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Адамаўскі фэст», который в этом году должен был пройти уже в седьмой раз в деревне Большие Летцы под Витебском, не состоится. Об этом рассказал предприниматель Максим Жуков, который в последние годы спонсировал проведение фестиваля.
— К сожалению, из-за отмены в стране массовых мероприятий и в связи с катастрофическим экономическим положением, связанным с карантином во время пандемии, на территории бывшей усадьбы ботаника Адамова все фестивали в 2020 году отменяются, — говорит Максим Жуков.
Однако зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Необходимо благоустраивать и прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому Максим Жуков приглашает в усадьбу всех неравнодушных к истории Беларуси людей, чтобы с пользой провести познавательные выходные в историческом месте возле Витебска.
Анонсы этих встреч в Больших Летцах можно узнать на
Напомним, имение помещиков Летецких в Больших Летцах упоминается в письменных источниках с начала XVI века. Позже усадьба перешла к новому владельцу — российскому генералу Шварцу. В начале ХХ века здесь поселился его пасынок — ученый-ботаник Владимир Адамов. Он создал в имении уникальный ботанический сад.
Коллекция Адамова
После войны в доме ученого размещался детдом, потом — санаторная школа-интернат, затем — снова детдом.
В последние лет 10, а то и 15 здание не использовалось и разрушалось. В конце концов его продали на торгах за одну базовую. Но покупатель не выполнил условия аукциона — за 3 года из «заброшки» нужно было сделать нормальный жилой дом — и объект забрали обратно.
Тогда бывшей усадьбой и заинтересовался витебский предприниматель Максим Жуков. Он
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Однако зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Необходимо благоустраивать и прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому в...
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