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В эфире первого канала Белорусского радио - лауреаты "Маладых талентаў Беларусі"

30.05.2020 11:42 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие голоса "Маладых талентаў Беларусі" услышим в утреннем эфире Первого национального канала Белорусского радио. В субботу и воскресенье  в 11:00 в эфире прозвучат самые яркие выступления лауреатов и победителей конкурса. В дополнение  итоги от жюри конкурса и знакомство с обладателями Гран-при.
Напомним, в этом году в финал "Маладых талентаў" прошли 157 конкурсантов, это рекордное количество для проекта. 

Финалисты радиоконкурса могут претендовать на поддержку спецфонда Президента

Теперь каждый финалист претендует на звание и поддержку спецфонда Президента Беларуси. Ежегодно заявки лауреатов и дипломантов республиканского радиоконкурса рассматривают эксперты совета. Как правило, большинство фамилий попадает в распоряжение Главы государства. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов радиоконкурса удостоены стипендий и премий специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

 
Теги: знакомства
 
 
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Лучшие голоса "Маладых талентаў Беларусі" услышим в утреннем эфире Первого национального канала Белорусского радио. В субботу и воскресенье  в 11:00 в эфире...
 
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