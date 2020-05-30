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В эфире первого канала Белорусского радио - лауреаты "Маладых талентаў Беларусі"
30.05.2020 11:42 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Напомним, в этом году
Финалисты радиоконкурса могут претендовать на поддержку спецфонда ПрезидентаТеперь каждый финалист претендует на звание и поддержку спецфонда Президента Беларуси. Ежегодно заявки лауреатов и дипломантов республиканского радиоконкурса рассматривают эксперты совета. Как правило, большинство фамилий попадает в распоряжение Главы государства. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов радиоконкурса удостоены стипендий и премий специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.
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Лучшие голоса "Маладых талентаў Беларусі" услышим в утреннем эфире Первого национального канала Белорусского радио. В субботу и воскресенье в 11:00 в эфире...
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