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В День защиты детей «Яндекс» рассказал о самых популярных у белорусов запросах, связанных с их чадами

01.06.2020 11:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 во всем мире отмечают Международный день защиты детей. «Яндекс» специально для TUT.BY проанализировал самые частые запросы белорусских пользователей о детях, их здоровье и воспитании.


Фото: pixabay.com

Данные о пользовательском интересе были собраны за год. Традиционно самым популярным поисковым запросам присваивались более высокие оценки по стобалльной шкале.

Среди вопросов самым популярным у белорусов оказался «куда сходить с ребенком» (100 баллов). За ним следует один из тех, на которые дети всех времен и народов вечно ищут ответ, а родители, услышав, всегда теряются — «откуда берутся дети» (40 баллов).

Наши соотечественники также часто интересуются беременностью и детским здоровьем - тут лидерами стали вопросы «как узнать пол будущего ребенка» (18 баллов), «как сбить температуру у ребенка» (17 баллов), «аутизм у детей что это» (9 баллов), «сухой кашель у ребенка чем лечить» (8 баллов), «как выглядит ветрянка у детей» (6 баллов). И, конечно, многих молодых родителей не обходят сложности в воспитании: «как приучить ребенка к горшку» (13 баллов), «как научить ребенка читать» (10 баллов), «как успокоить ребенка» (7 баллов).

Среди запросов со словом «детский» абсолютным лидером стали песни (100 баллов). Дальше идут игры (19 баллов), мебель (10 баллов), а также мультики и фильмы (по 8 баллов). Детское евровидение обошло в поиске детские сказки — 4 балла против 3.

Судя по запросам с сочетанием «детская песня про», самыми востребованными у белорусов являются песни про маму (100 баллов) и про Новый год (83 балла). При этом песни про папу сильно отстают — всего 8 баллов. Из песен про поры года неожиданно лидирует осень (19 баллов), за ней идут лето (11 баллов), зима (6 баллов) и весна (4 балла). Про детские сад (15 баллов) поют чаще, чем про школу (всего 7 баллов).

Запросами со словами «купить» и «для ребенка / детей» белорусские пользователи больше всего за последний год старались найти умные часы (100 баллов). Также популярными стали шведские стенки (28 баллов) и кигуруми (24 балла). А вот мечта детства для многих поколений мальчишек — железная дорога — оказалась на последнем месте (3 балла).

 
 
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Данные были собраны за последний год и включали запросы, касающиеся детей, их здоровья и воспитания, наиболее популярные у наших соотечественников.
 
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