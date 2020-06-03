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В Австрии перестроят дом, где родился Гитлер. Как будет выглядеть здание?

03.06.2020 10:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австрия представила план преобразования дома, где родился и до трех лет жил Адольф Гитлер, пишет The New York Times.


Проект переустройства дома, где родился Гитлер. Фото: Reuters

Еще в 2017-м было решено сделать в этом здании полицейский участок. «Это наиболее подходящее применение зданию. Почему? Полиция защищает основные права и свободы граждан», — сказал министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

Проект архитектурной фирмы Marte. Marte Architekten кардинально не изменит внешний вид здания. Ремонт завершится к началу 2023 года и обойдется в 5 млн евро. Камень с тротуара, который находится рядом с домом (на нем написано «Фашизм никогда не вернется») передадут музею в Вене.


Так выглядит дом сейчас. Фото: dw.com

Дом, где родился Гитлер, был выкуплен властями Австрии, в 2016 году. Экс-владелице заплатили в общей сложности около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты. 68-летняя женщина обратилась в суд: она требовала полтора миллиона евро, учитывая, как формулировал ее адвокат, «особое историческое значение» дома. Суд низшей инстанции сначала принял ее сторону, но высшая инстанция отменила это решение.

 
 
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Австрия представила план преобразования дома, где родился и до трех лет жил Адольф Гитлер.
 
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