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В Австрии перестроят дом, где родился Гитлер. Как будет выглядеть здание?
03.06.2020 10:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Австрия представила план преобразования дома, где родился и до трех лет жил Адольф Гитлер,
Еще в 2017-м было решено сделать в этом здании полицейский участок. «Это наиболее подходящее применение зданию. Почему? Полиция защищает основные права и свободы граждан», — сказал министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.
Проект архитектурной фирмы Marte. Marte Architekten кардинально не изменит внешний вид здания. Ремонт завершится к началу 2023 года и обойдется в 5 млн евро. Камень с тротуара, который находится рядом с домом (на нем написано «Фашизм никогда не вернется») передадут музею в Вене.
Дом, где родился Гитлер, был
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Австрия представила план преобразования дома, где родился и до трех лет жил Адольф Гитлер.
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