ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Германия лежала в руинах. Кто их убирал после Второй мировой войны?

03.06.2020 13:24 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Расчищающие городские руины после войны немки, проложившие тем самым путь к «экономическому чуду» страны, — устоявшийся образ в Германии. Но соответствует ли он действительности?


На разборе разрушенных домов в Гамбурге. Фото: dw.com

Женщины, расчищающие развалины немецких городов после Второй мировой войны, поднимающие тяжелые булыжники, разбирающие груды камней голыми руками, работающие самоотверженно и с оптимизмом, — такая картина прочно укрепилась в коллективной памяти нескольких послевоенных поколений в Германии. Такими немки предстают в рассказах очевидцев и на оригинальных фотографиях, распространяемых в СМИ, такими они запечатлены на памятниках, установленных во многих немецких городах. В понятии Trümmerfrauen — «женщины руин», как принято в Германии называть женщин послевоенных лет, содержится отсылка и к тяжелому труду, и к послевоенной разрухе, и к восстановлению страны. Одним словом, это поколение героинь, расчистившее путь к немецкому «экономическому чуду».

Явление не носило массовый характер

Однако что в этой картине правда, а что — преувеличение? Этим вопросом занимается историк Леони Требер. В 2014 году была опубликована ее книга «Миф: женщины руин», в основу которой легла ее кандидатская диссертация. «При расчистке развалин в немецких городах женщины играли лишь второстепенную роль», — так сформулировала Леони Требер свой главный вывод в интервью новостному агентству epd.

Историк приводит следующие факты: даже в Берлине, где на расчистке разрушенных во время войны домов было задействовано сравнительно много — 60 тысяч — работающих до изнеможения женщин, их численность составляла всего пять процентов горожанок. То есть о массовом феномене говорить тут не приходится. В британской оккупационной зоне, по данным Леони Требер, на разборе развалин трудилось всего 0,3 процента женского населения города.

Ученый говорит, что результаты исследования оказались неожиданными даже для нее: «Я тоже поначалу верила, что существуют свидетельства о многочисленных „женщинах руин“ в Германии. До тех пор, пока мне не бросилось в глаза, как мало известно о самом процессе расчистки городов в послевоенные годы». Темой, которая до сих пор оставалась белым пятном в истории, Леони Требер занимается с 2005 года.

За расчистку руин отвечали, прежде всего, строительные фирмы, у которых было необходимое для этого оборудование. «Если бы эту работу делали женщины с ведрами в руках, у нас до сих пор повсюду были бы развалины», — считает Требер.

Правда, строителям-профессионалам на самом деле требовалась помощь, чтобы ликвидировать горы мусора общим объемом в 400 миллионов кубометров. После 1945 года на эту работу отправляли военнопленных и бывших членов гитлеровской партии НСДАП. Но их усилий было недостаточно, поэтому с призывом о помощи обратились к местному населению. На западе Германии люди оказывали помощь добровольно, в советской оккупационной зоне это зачастую вменялось в обязанность.

Инструментализация образа «женщины руин»

Участвовать в расчистке развалин немцы не спешили. Работа эта была тяжелой, опасной, да и воспринимали ее как наказание, говорит историк. В Нюрнберге, например, призыву городских властей выйти на уборку улиц последовали всего 610 мужчин. Тогдашний руководитель строительного ведомства назвал этот результат «постыдным» и посетовал на «безразличие горожан».

В Берлине к работе по очистке города женщин привлекли, включив их при распределении продуктов питания во вторую по величине льгот категорию. А для того, чтобы добровольных помощниц было как можно больше, СМИ намеренно распространяли картину веселых, улыбающихся и бодро работающих девушек, подчеркивает Леони Требер.

В ГДР образ «женщины руин» служил стимулом для представительниц слабого пола к тому, чтобы получить традиционно мужскую специальность. А в Западной Германии о нем очень скоро забыли. «Тяжело работающая, уверенная в себе и эмансипированная женщина не соответствовала консервативному образу женщины 1950-х годов», — говорит историк.

В 1980-х, когда ученые обратилась к роли женщин в истории, заговорили о «героинях восстановления страны». «Женщины руин» вновь стали популярной темой. Свою лепту в укрепление этого образа в сознании немцев внесла и дискуссия об учете времени ухода за детьми при начислении пенсии представительницам старшего поколения.

«После воссоединения Германии никто не ставил под вопрос образ самоотверженной „женщины руин“, — отмечает Леони Требер. — Дело в том, что он является общим в культуре памяти как в восточной, так и в западной части страны». Результаты исследовательской работы историка не у всех находят понимание, потому что они заставляют пересмотреть укоренившийся в сознании миф. «Конечно, в Германии были сильные женщины, которые активно трудились на расчистке развалин после войны, — говорит Леони Требер. — Но они были явно в меньшинстве, и далеко не всегда они разбирали руины охотно и по собственному желанию».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расчищающие городские руины после войны немки, проложившие тем самым путь к «экономическому чуду» страны, - устоявшийся образ в Германии. Но соответствует ли он...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«На Дерибасовской открылася пивная». Как Ростов и Одесса боролись за звание криминальной столицы СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика