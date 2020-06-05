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Умер актер Михаил Кокшенов

05.06.2020 17:16 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Печальная новость пришла из Москвы. Скончался актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. За плечами любимого актера, народного артиста России - более сотни фильмов: "Самая обаятельная и привлекательная", "Не может быть", "На Дерибасовской хорошая погода", "Спортлото-82", "Белые Росы". Известно, что в октябре 2017 Михаил Кокшенов перенес инсульт. А после выхода из больницы на публике актер уже не появлялся. 

 
Теги: Новости
 
 
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Печальная новость пришла из Москвы. Скончался актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. За плечами любимого актера, народного артиста России - более сотни фильмов:...
 
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Умер актер Михаил Кокшенов
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