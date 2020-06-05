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Сейчас книжный магазин - это два этажа и 200 квадратов

Только за один месяц книжный посещают до 10 тысяч человек

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Книжный магазин "Наследие" в Молодечно отмечает 70-летний юбилей Книжный магазин, картинная галерея и просто знаковое место встреч разных поколений. Речь - о книжном магазине "Наследие" в Молодечно. Завтра он отмечает 70-летний...

Книжный магазин, картинная галерея и просто знаковое место встреч разных поколений. Речь - о книжном магазине "Наследие" в Молодечно. Завтра он отмечает 70-летний юбилей. Это место уже стало настоящей культурной площадкой - ходят туда семьями, некоторые каждый день. За новым томом в книжный отправилась иИюнь 1950 года. На улице Революционной в Молодечно (сейчас это Притыцкого, 7) появился книжный магазин. Фотоснимки того времени не сохранились. В архивах - только образы 80-х годов.Здесь более 30 тысяч изданий, канцелярские товары, разные игрушки и сувениры. Есть даже картины местных художников.Произведения молодечненских авторов - и на книжных полках. Например, это издание писателя Михаила Козловского. Всего же в творческом портфолио краеведа - около 40 книг.В "Наследии" Михаил Козловский приобретает книги полвека. Хорошо помнит, как в 71-м "домашняя библиотека" пополнилась изданием Михася Лынькова "Миколка-паровоз". Всего же в собственной коллекции почти 7 тысяч произведений. При этом в книжный Михаил Михайлович заходит каждый день - и не только за литературными новинками.Сейчас в коллективе книжного магазина - 10 человек. И интересы своих покупателей знают хорошо.Молодечненский книжный магазин не просто сохраняет литературные традиции - он стал "культурным пространством". Здесь проводят, например, конкурсы детских рисунков и литературные встречи.