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Книжный магазин "Наследие" в Молодечно отмечает 70-летний юбилей

05.06.2020 18:56 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Книжный магазин, картинная галерея и просто знаковое место встреч разных поколений. Речь - о  книжном магазине "Наследие" в Молодечно. Завтра он отмечает 70-летний юбилей. Это место уже стало настоящей культурной площадкой - ходят туда семьями, некоторые каждый день. За новым томом в книжный отправилась и Елена Витко.
Июнь 1950 года. На улице Революционной в Молодечно (сейчас это Притыцкого, 7) появился книжный магазин. Фотоснимки того времени не сохранились. В архивах - только образы 80-х годов.
 

Сейчас книжный магазин - это два этажа и 200 квадратов

Здесь более 30 тысяч изданий, канцелярские товары, разные игрушки и сувениры. Есть даже картины местных художников. 
Произведения молодечненских авторов - и на книжных полках. Например, это издание  писателя Михаила Козловского. Всего же в творческом портфолио краеведа - около 40 книг. 
В "Наследии" Михаил Козловский приобретает книги полвека. Хорошо помнит, как в 71-м "домашняя библиотека" пополнилась изданием Михася Лынькова "Миколка-паровоз". Всего же в собственной коллекции почти 7 тысяч произведений. При этом в книжный  Михаил Михайлович заходит каждый день - и не только за литературными новинками. 
Сейчас в коллективе книжного магазина - 10 человек. И интересы своих покупателей  знают хорошо.

Только за один месяц книжный посещают до 10 тысяч человек

Молодечненский книжный магазин не просто сохраняет литературные традиции - он стал "культурным пространством". Здесь проводят, например, конкурсы детских рисунков и литературные встречи. 

 
 
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Книжный магазин, картинная галерея и просто знаковое место встреч разных поколений. Речь - о  книжном магазине "Наследие" в Молодечно. Завтра он отмечает 70-летний...
 
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