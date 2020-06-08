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Умер известный белорусский художник Владимир Басалыга
08.06.2020 09:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер вчера, 7 июня. Ему было 80 лет. Об этом на свой странице в фейсбуке
Владимир Басалыга родился 1 апреля 1940 года в Слуцке. В детстве занимался в изостудии Городского дома пионеров и школьников. Окончил Минское художественное училище имени Глебова (1960) и Белорусский театрально-художественный институт (1967).
Работал главным художником Управления художественной промышленности Министерства местной промышленности БССР (1967−1971), главным художником Художественного фонда БССР (1971−1980).
Преподавал в Белорусской академии искусств: старший преподаватель (1989−1992), декан, доцент художественного факультета (1992−1999).
Затем работал в Белорусском союзе художников: заместитель председателя (1999−2001), председатель (2001−2007).
Будет дополнено.
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Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер вчера, 7 июня. Ему было 80 лет.
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