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В Беловежской пуще несколько лет назад кошка усыновила зайчонка

10.06.2020 19:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад в урочище «Плянта» на хуторе лесника на чердаке поселилась сарая кошка с четырьмя котятами. Вскоре среди них оказался зайчонок, сообщает Нацпарк «Беловежская пуща».


Фото: Беловежская пуща

Как зайчонок оказался среди котят, неизвестно. Вероятно, кошка принесла его на корм котятам, но они его не трогали. Зайчонок среди них прижился, сосал вместе с ними маму-кошку.

Как только детки подросли, зайчонок оставил семейство.

 
 
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Зайчонок среди них прижился, сосал вместе с ними маму-кошку.
 
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