В Беловежской пуще несколько лет назад кошка усыновила зайчонка

Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад в урочище «Плянта» на хуторе лесника на чердаке поселилась сарая кошка с четырьмя котятами. Вскоре среди них оказался зайчонок, сообщает Нацпарк «Беловежская пуща» .



Фото: Беловежская пуща

Как зайчонок оказался среди котят, неизвестно. Вероятно, кошка принесла его на корм котятам, но они его не трогали. Зайчонок среди них прижился, сосал вместе с ними маму-кошку.

Как только детки подросли, зайчонок оставил семейство.