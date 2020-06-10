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В Беловежской пуще несколько лет назад кошка усыновила зайчонка
10.06.2020 19:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько лет назад в урочище «Плянта» на хуторе лесника на чердаке поселилась сарая кошка с четырьмя котятами. Вскоре среди них оказался зайчонок, сообщает
Как зайчонок оказался среди котят, неизвестно. Вероятно, кошка принесла его на корм котятам, но они его не трогали. Зайчонок среди них прижился, сосал вместе с ними маму-кошку.
Как только детки подросли, зайчонок оставил семейство.
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Зайчонок среди них прижился, сосал вместе с ними маму-кошку.
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