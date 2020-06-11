Украденную работу Бэнкси нашли спустя полтора года

Источник материала: Tut.by

Работа британского уличного художника Бэнкси — изображение скорбящей женщины — была найдена в сельском доме в Италии. Ее судьба оставалась неизвестной полтора года, пишет rainews.it



Фото: Banksy/ instagram

Работа Бэнкси была посвящена жертвам теракта в парижском концертном зале Bataclan. В 2015 году террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.

Бэнкси создал свое граффити на двери заднего входа в концертный зал. В 2019-м неизвестные похитили дверь вместе с рисунком.