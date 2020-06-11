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Украденную работу Бэнкси нашли спустя полтора года
11.06.2020 12:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работа британского уличного художника Бэнкси — изображение скорбящей женщины — была найдена в сельском доме в Италии. Ее судьба оставалась неизвестной полтора года,
Работа Бэнкси была посвящена жертвам теракта в парижском концертном зале Bataclan. В 2015 году террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.
Бэнкси создал свое граффити на двери заднего входа в концертный зал. В 2019-м неизвестные похитили дверь вместе с рисунком.
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Работа британского уличного художника Бэнкси - изображение скорбящей женщины - была найдена в сельском доме в Италии. Ее судьба оставалась неизвестной полтора...
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