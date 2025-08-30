9200 долларов за метр. Куда растет элитка, кто ее покупает, и почему — сейчас? Разбираемся

Источник материала: realt.by

Пять лет назад в Минске было всего три ЖК, которые воспринимались или позиционировались как «элитка». Сегодня одновременно строятся и продаются (или в ближайшие год-полтора поступят в продажу) девять комплексов (или домов в составе ЖК). Это: ЖК Депо, дом в Комфорт парке, дома у парка в составе ЖК Северный Берег, экс-Hyatt, малоэтажные дома в Леваде, ЖК Маэстро, первый дом ЖК Андреевский, коттеджно-таунхаусный Уютный-2, малоэтажные дома в Зеленой Гавани. И тема вызывает три вопроса: «Какие параметры у премиума, чтобы точно знать, что дом - премиальный?»; «Кто эти люди, которые покупают квартиры по 400.000-1.000.000 долларов?»; и – «Почему сейчас выросли цены?». Разбираемся.

Начнем с самого сложного вопроса. Что такое премиум-сегмент. Четкого определения нет, но большинство экспертов сходится, что премиум должен соответствовать таким характеристикам, как: 1. Хорошая локация (центр города или престижный район с близостью водоема, парка). 2. Хорошая архитектура. Как правило – от архитектурных бюро с мировым именем. Дорогие «вечные» фасады – клинкерный кирпич, натуральный камень, стекло, металл. 3. Подземная парковка с электрозарядными станциями обязательна. Как и холл с лаунж-зоной, кладовые. На территории ЖК - детский клуб и места отдыха только для жителей. Высококлассный ландшафтный дизайн. 4. По характеристикам квартир. До 5 квартир на этаже, потолки от 3 метров, площади квартир - от 65 кв.м, на одну спальню – один санузел, гардеробные, мини-прачечная. Отделка по готовым дизайн-проектам или white box. 5. Централизованная система вентиляции и кондиционирования, встроенные в пол конвекторы, своя станция доочистки воды в доме, система умный дом (которой можно и не пользоваться).

Как видим, мало какой объект из позиционирующихся как «премиум», соответствует всем этим параметрам. Пожалуй, сейчас – только Депо. Возможно, будет таким экс-Hyatt и 6-й дом в составе Комфорт парка. Остальные все-таки комфорт и бизнес-класс. Впрочем, тем же четырехэтажкам в Леваде статус «элитка» приписывают сами минчане – застройщик даже у себя на сайте лаконичен: весь жилой комплекс обозначен как «комфорт», не более. Молчит о своей стройке и создатель Уютного-2, никаких эпитетов про «уникальность» нет, хотя уникальность очевидно присутствует. Трехэтажки в Зеленой гавани застройщик обозначает как бизнес-класс. Так что статус «элитки» тут рисует скорее народное воображение.

Застройщик того же экс-Hyatt вообще никак не рекламирует себя. Однажды рассказал, что отель переделают в ЖК на 5 подъездов и 150 квартир. Высота потолков - от 3,2 до 5,5 метров, у жильцов будет доступ к «своему» спа-центру с бассейном, и гостиничный сервис: можно заказать услуги уборки, прачечной, валет-паркинг прямо у входа в здание. И после описания народ решил: вот это-то и будет реальный премиум. Увы, пока не очень понятно, когда и по чем. Кстати, о ценах. Тут и разбежка приличная. Шестой дом в Комфорт парке — от $5000 до $6000 за метр. ЖК Депо – от $3827 до $9200. Дом на первой береговой линии в Северном береге — от $4400 до $5200 за квадратный метр.





Но вспомним: в «старой» элитке, вроде «дома Чижа», или домах на Румянцева и Захарова (у пл. Победы) цены так же плавали на старте – от 2500 до 5000 долларов за квадратный метр. И почти 10 лет назад они казались высокими. С тех пор и доходы населения в валюте подросли, и покупательская способность доллара снизилась. Так что «подорожание элитки» - скорее, компенсация «девальвированного» доллара. Плюс появление на рынке действительно премиального сегмента.

Так кто это покупает? Логично же, что жилье за 400-800 тысяч долларов приобретает человек, у которого эти деньги не последние. Элитная недвижимость тянет и высокие расходы на обустройство, и на обслуживание – после. То есть нужно быть не просто миллионером, а человеком, который уверен в своем будущем именно в Беларуси. Аналитики швейцарского банка UBS в исследовании Global Wealth Report в 2023 году приводят цифры, из которых следует: в стране живет примерно 7,3 тыс. долларовых миллионеров. Ранее назывались цифры от 10 до 12 тысяч. Реестра нет, но можно смело в этом году ориентироваться на цифру «около 10 тысяч». Это те, кто может себе позволить «элитку» в Минске. Для жизни (своей, своих детей) или в качестве долгосрочных инвестиций. Собственно, топы компаний-застройщиков подтверждают: более 80% покупателей элитной недвижимости – белорусы. Есть процент этнических белорусов, заработавших деньги за рубежом и желающих тут когда-нибудь спокойно пожить на пенсии – таких еще около 7-12%. Остальные – иностранцы, у которых здесь бизнес.





По данным менеджеров, сейчас покупатели элитки - это владельцы частных и полугосударственных бизнесов, топ-менеджеры крупных компаний (то есть люди, чьи доходы объяснимы, легальны и прослеживаемы). Это – «костяк» покупателей. Причем и они очень редко отдают всю сумму сразу. Большинство используют банковские кредиты и рассрочки от застройщика.

Так что «Кто?» - разобрались, остался вопрос «Почему сейчас?». Ведь в 2020-2023-м было «сильно дешевле». А продажи элитки шли из рук вон плохо. Но вспомним: тогда ситуация в целом была нестабильна. Тут и пандемия, и начало событий в Украине. Для дорогих покупок и крупных инвестиций очень важно понимать: в стране безопасно, стабильно, правила работы бизнеса понятны и прописаны. Сейчас мы имеем эту стабильность. Вырос спрос – подросли и цены. Причем на всю недвижимость, не только на элитную – это мы ведь тоже замечаем.

Еще один важный момент – элитная недвижимость – «тихое прибежище» для больших денег. Она надежнее «банковского» хранения. У нее есть потенциал роста. Только серьезные кризисы снижают ее стоимость. Сейчас у большинства стойкое ощущение, что серьезных кризисов в ближайшие годы не будет. А к временным финансовым «просадкам» не привыкать, не раз проходили, все знают, как реагировать. Особенно бизнесы, которые и выстояли и смогли в такие времена заработать.