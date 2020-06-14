Проспект Независимости, набережная Свислочи, пирожные «Центрального». А что вам нравится в Минске?

Источник материала: Tut.by

Какие достопримечательности белорусской столицы уникальны? И что важно сохранить в ее облике без изменений? TUT.BY спросил об этом горожан, которые знают и любят Минск.

Тема туризма в этом году вызывает сочувственные вздохи. Ясно, что из-за пандемии нынешний сезон сложный. А пока путешествия поставлены на паузу, есть время присмотреться к привычным городским пейзажам. На сайте Мингорисполкома сейчас проходит опрос на тему туристического имиджа Минска. TUT.BY выбрал три вопроса из перечня и задал их архитектору, краеведу и экскурсоводу.



Галина Левина архитектор

Вадим Зеленков краевед, автор блога о Минске, кандидат физико-математических наук



Елена Креньэкскурсовод

Есть ли в Минске городские традиции? Если да, то какие?

Галина Левина:

— В 1980-х годах у выпускников школ была традиция встречать рассвет в парке Горького. Это и мое личное воспоминание, которое память сохранила на всю жизнь.

Любое время, в котором мы живем, — это время формирования традиций. Город интересен их многообразием. Есть традиции в семьях и в различных группах — среди друзей, жителей разных районов или членов профессиональных, культурных и других сообществ.

На мой взгляд, интересно и всегда открытие — это «Фэст экскурсаводаў». День путешествия по истории города, безусловно, хорошая городская традиция (ежегодно в апреле накануне Международного дня памятников и исторических мест проводятся бесплатные экскурсии по разным городам и поселкам, в Минске в этом году «Фэст» перенесен на сентябрь из-за пандемии. — Прим. TUT.BY.)

«Ночь музеев» — традиция не только для минчан (международная акция обычно проходит 18 мая и приурочена к Международному дню музеев. — Прим. TUT.BY). Она современна и подходит для будущего.



"Ночь музеев". Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если погулять по местам, где установлены городские скульптуры, то можно заметить, что для многих прохожих традиция — потереть нос, хвост, руку или лапу этих произведений. Правда, такая традиция есть в памяти любого путешественника.

Вадим Зеленков:

— Я родился в Минске, и если сравнивать жизнь сегодняшнего города с тем, каким он был, скажем, в 1970-е, то разница существенна. Массовый переезд жителей из регионов в столицу, исторические события, да и само время влияют на повседневность. Как мне кажется, многие городские традиции уходят в прошлое. Еще в 1970−80-е молодожены в день свадьбы возлагали цветы к Вечному огню. А некоторые ехали не только на площадь Победы, но и к памятнику Ленина, и там тоже оставляли цветы.

Есть традиции, которые относятся к повседневной жизни города. Например, в 1970-х на остановках автобусов-троллейбусов люди заходили в двери произвольно: кто ближе к входу — тот и первый. Но было два исключения — на площади Якуба Коласа всегда выстраивалась очередь из тех, кто ждал троллейбус № 7. А на площади Ленина, сегодняшней Независимости, так же организованно пассажиры ждали автобус № 38. Чем это объяснить — трудно сказать. Такая была традиция…

Елена Крень:

— На мой погляд гарадскія традыцыі фарміруюць непасрэдна жыхары горада. Для кагосьці гэта хадзіць кожны год у Батанічны сад і любавацца, як ажывае прырода, хтосьці мае традыцыю заходзіць у «Цэнтральны» на каву «Оскар» і эклер альбо «Мечту», хтосьці традыцыйна адкрывае тэатральны сезон з Купалаўскім тэатрам. Апошнім часам пачала фарміравацца, на мой погляд, цудоўная традыцыя на фестывалі нацыянальных культур і музычныя вечары каля ратушы.

Турыстычнай традыцыяй стала засыпаць гарадскія вагі манетамі і церці манеткі скульптуры каля ратушы, каб вяліся грошы. І гэта толькі адзін з прыкладаў.



Окна универсама «Центральный». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Назовите три уникальные, на ваш взгляд, достопримечательности Минска

Галина Левина:

— Вся архитектура Иосифа Григорьевича Лангбарда. Для облика Минска 1930-х — это вызов. На Всемирной выставке в Париже в 1937 году Лангбард получил высокое признание своей архитектуры в Минске.

Всего несколько лет назад в ответе на этот вопрос я назвала бы здание ВДНХ, построенное в 1960-х (павильон национального выставочного центра «БелЭкспо» на улице Янки Купалы снесли в 2017 году. — Прим. TUT.BY). Наши знания (или незнания) об истории Минска и его архитектуры, умение (или неумение) видеть перспективы развития города приводят к тому, что архитектурный ландшафт меняется, сносятся факты культуры города. Они не включаются в структуру современного Минска, а «закрашиваются» землей для новых зданий. К сожалению, мы потеряли этот уникальный объект белорусской архитектуры. К этому же времени относится здание кинотеатра «Пионер», которое сохранилось и действует. На мой взгляд, это уникальная достопримечательность Минска. Модернизм. Архитектура. Цвет здания — мозаика, витражи. Шрифты на фасадах. Сам стиль жизни в общественном здании кинотеатра и театра 1960-х узнаваем, поскольку сохранены все планировочные решения. В том числе систем вентиляции и отопления.



Здание ВДНХ. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И третий объект в моем списке — историческая мастерская на улице Сухая. В чем ее уникальность? В изучении истории Минского гетто, лагеря смерти Тростенец и военных событий 1941 — 1945-го в доме — свидетеле тех трагических лет. К слову, не только дом уникален, но и его расположение в историческом ландшафте.

Вадим Зеленков:

— Архитектурный ансамбль проспекта Независимости. Это завершенный, выдержанный в едином стиле комплекс зданий 1950-х. Затем я бы назвал уникальный водно-зеленый диаметр Минска. Это система парков, бульваров, водоемов в пойме Свислочи, которая пересекает наш город с северо-запада на юго-восток.



Набережная Свислочи. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Долгое время своеобразной фишкой Минска был аэропорт, расположенный в самом центре города. Хотя жителям домов, что неподалеку, это наверняка создавало неудобства. Я жил в трех остановках от аэропорта и помню, как были слышны самолеты у нас в квартире.

Елена Крень:

— Па-першае, гэта Петрапаўлаўская царква на Нямізе. Або жоўтая царква, як яе называюць. Гэта, бадай, самы стары будынак у горадзе. Яе ўнікальнасць не толькі ў архітэктуры, але і ў гістарычнай памяці, якую яна захоўвае.

Па-другое, як бы банальна гэта не прагучала, але частка сучаснага праспекта Незалежнасці — ад плошчы Незалежнасці да плошчы Перамогі. Кожны будынак можна разглядаць доўга і знаходзіць вельмі цікавыя архітэктурныя элементы. Безумоўна, наш горад мае цудоўны прыклад прадуманай комплексанай пасляваеннай забудовы.

Па-трэцяе, Архікафедральны касцёл імя найсвяцейшай Дзевы Марыі. Гэтая святыня ў стылі віленскага барока дазваляе пазнаёміцца і з каталіцтвам, і з езуітамі, і з горадабудаўнічамі тэндэнцыямі на працягу стагоддзяў, з цудоўнымі прыкладамі фрэскавага мастацтва.

Какие места в городе для вас важно сохранить без изменений?

Галина Левина:

— Еврейский мемориальный парк по улице Коллекторная (на этой территории в конце XIX-XX вв. размещалось еврейское кладбище. — Прим. TUT.BY) и Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Ландшафтные городские территории — самые не защищенные от появления новой застройки.

Вадим Зеленков:

— По большому счету, этот вопрос нужно было задавать лет 30−40 назад, если не 80. Тогда был шанс сохранить фрагменты дореволюционного Минска. А сегодня хорошо бы не портить то, что есть. Если дом 1950-х годов постройки и на нем лепнина, то не надо эту лепнину сбивать. Не хотелось бы, чтобы на проспекте Независимости появлялись стеклобетонные здания, которые резко выделяются по стилю из своего окружения и смотрятся негармонично. Или чтобы застраивался водно-зеленый диаметр. Важно беречь то, что осталось.



Дом на проспекте Независимости. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Елена Крень:

— Мне б хацелася бачыць нязменным ці з невялічкімі пазітыўнымі, падкрэсліваю, зменамі ансамбль праспекта Незалежнасці. Тут маю на ўвазе вяртанне арыгінальнага колеру будынкам, працу па аднаўленню ляпніны, дэкаратыўных элементаў, ліхтароў (часткова рэалізавана ў мінулым годзе), азеляненне праспекта (размова пра ліпы, якія падчас забудовы праспекта ў 1950-х высаджвалі ў кадках). Таксама хацелася б захаваць гістарычны ландшафт плошчы Свабоды і Ракаўскага прадмесця, Чырвоны касцёл і плошчу побач.

Так ці інакш горад — не застылая істота. Мы павінны гэта прыняць і проста мінімізаваць змены гістарычнага ландшафту.