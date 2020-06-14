ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проспект Независимости, набережная Свислочи, пирожные «Центрального». А что вам нравится в Минске?

14.06.2020 07:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Какие достопримечательности белорусской столицы уникальны? И что важно сохранить в ее облике без изменений? TUT.BY спросил об этом горожан, которые знают и любят Минск.

Тема туризма в этом году вызывает сочувственные вздохи. Ясно, что из-за пандемии нынешний сезон сложный. А пока путешествия поставлены на паузу, есть время присмотреться к привычным городским пейзажам. На сайте Мингорисполкома сейчас проходит опрос на тему туристического имиджа Минска. TUT.BY выбрал три вопроса из перечня и задал их архитектору, краеведу и экскурсоводу.


  • Галина Левинаархитектор
  • Вадим Зеленковкраевед, автор блога о Минске, кандидат физико-математических наук

  • Елена Креньэкскурсовод

Есть ли в Минске городские традиции? Если да, то какие?

Галина Левина:

— В 1980-х годах у выпускников школ была традиция встречать рассвет в парке Горького. Это и мое личное воспоминание, которое память сохранила на всю жизнь.
Любое время, в котором мы живем, — это время формирования традиций. Город интересен их многообразием. Есть традиции в семьях и в различных группах — среди друзей, жителей разных районов или членов профессиональных, культурных и других сообществ.
На мой взгляд, интересно и всегда открытие — это «Фэст экскурсаводаў». День путешествия по истории города, безусловно, хорошая городская традиция (ежегодно в апреле накануне Международного дня памятников и исторических мест проводятся бесплатные экскурсии по разным городам и поселкам, в Минске в этом году «Фэст» перенесен на сентябрь из-за пандемии. — Прим. TUT.BY.)

«Ночь музеев» — традиция не только для минчан (международная акция обычно проходит 18 мая и приурочена к Международному дню музеев. — Прим. TUT.BY). Она современна и подходит для будущего.


"Ночь музеев". Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если погулять по местам, где установлены городские скульптуры, то можно заметить, что для многих прохожих традиция — потереть нос, хвост, руку или лапу этих произведений. Правда, такая традиция есть в памяти любого путешественника.

Вадим Зеленков:

— Я родился в Минске, и если сравнивать жизнь сегодняшнего города с тем, каким он был, скажем, в 1970-е, то разница существенна. Массовый переезд жителей из регионов в столицу, исторические события, да и само время влияют на повседневность. Как мне кажется, многие городские традиции уходят в прошлое. Еще в 1970−80-е молодожены в день свадьбы возлагали цветы к Вечному огню. А некоторые ехали не только на площадь Победы, но и к памятнику Ленина, и там тоже оставляли цветы.

Есть традиции, которые относятся к повседневной жизни города. Например, в 1970-х на остановках автобусов-троллейбусов люди заходили в двери произвольно: кто ближе к входу — тот и первый. Но было два исключения — на площади Якуба Коласа всегда выстраивалась очередь из тех, кто ждал троллейбус № 7. А на площади Ленина, сегодняшней Независимости, так же организованно пассажиры ждали автобус № 38. Чем это объяснить — трудно сказать. Такая была традиция…

Елена Крень:

— На мой погляд гарадскія традыцыі фарміруюць непасрэдна жыхары горада. Для кагосьці гэта хадзіць кожны год у Батанічны сад і любавацца, як ажывае прырода, хтосьці мае традыцыю заходзіць у «Цэнтральны» на каву «Оскар» і эклер альбо «Мечту», хтосьці традыцыйна адкрывае тэатральны сезон з Купалаўскім тэатрам. Апошнім часам пачала фарміравацца, на мой погляд, цудоўная традыцыя на фестывалі нацыянальных культур і музычныя вечары каля ратушы.

Турыстычнай традыцыяй стала засыпаць гарадскія вагі манетамі і церці манеткі скульптуры каля ратушы, каб вяліся грошы. І гэта толькі адзін з прыкладаў.


Окна универсама «Центральный». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Назовите три уникальные, на ваш взгляд, достопримечательности Минска

Галина Левина:

— Вся архитектура Иосифа Григорьевича Лангбарда. Для облика Минска 1930-х — это вызов. На Всемирной выставке в Париже в 1937 году Лангбард получил высокое признание своей архитектуры в Минске.

Всего несколько лет назад в ответе на этот вопрос я назвала бы здание ВДНХ, построенное в 1960-х (павильон национального выставочного центра «БелЭкспо» на улице Янки Купалы снесли в 2017 году. — Прим. TUT.BY). Наши знания (или незнания) об истории Минска и его архитектуры, умение (или неумение) видеть перспективы развития города приводят к тому, что архитектурный ландшафт меняется, сносятся факты культуры города. Они не включаются в структуру современного Минска, а «закрашиваются» землей для новых зданий. К сожалению, мы потеряли этот уникальный объект белорусской архитектуры. К этому же времени относится здание кинотеатра «Пионер», которое сохранилось и действует. На мой взгляд, это уникальная достопримечательность Минска. Модернизм. Архитектура. Цвет здания — мозаика, витражи. Шрифты на фасадах. Сам стиль жизни в общественном здании кинотеатра и театра 1960-х узнаваем, поскольку сохранены все планировочные решения. В том числе систем вентиляции и отопления.


Здание ВДНХ. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И третий объект в моем списке — историческая мастерская на улице Сухая. В чем ее уникальность? В изучении истории Минского гетто, лагеря смерти Тростенец и военных событий 1941 — 1945-го в доме — свидетеле тех трагических лет. К слову, не только дом уникален, но и его расположение в историческом ландшафте.

Вадим Зеленков:

— Архитектурный ансамбль проспекта Независимости. Это завершенный, выдержанный в едином стиле комплекс зданий 1950-х. Затем я бы назвал уникальный водно-зеленый диаметр Минска. Это система парков, бульваров, водоемов в пойме Свислочи, которая пересекает наш город с северо-запада на юго-восток.


Набережная Свислочи. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Долгое время своеобразной фишкой Минска был аэропорт, расположенный в самом центре города. Хотя жителям домов, что неподалеку, это наверняка создавало неудобства. Я жил в трех остановках от аэропорта и помню, как были слышны самолеты у нас в квартире.

Елена Крень:

— Па-першае, гэта Петрапаўлаўская царква на Нямізе. Або жоўтая царква, як яе называюць. Гэта, бадай, самы стары будынак у горадзе. Яе ўнікальнасць не толькі ў архітэктуры, але і ў гістарычнай памяці, якую яна захоўвае.

Па-другое, як бы банальна гэта не прагучала, але частка сучаснага праспекта Незалежнасці — ад плошчы Незалежнасці да плошчы Перамогі. Кожны будынак можна разглядаць доўга і знаходзіць вельмі цікавыя архітэктурныя элементы. Безумоўна, наш горад мае цудоўны прыклад прадуманай комплексанай пасляваеннай забудовы.

Па-трэцяе, Архікафедральны касцёл імя найсвяцейшай Дзевы Марыі. Гэтая святыня ў стылі віленскага барока дазваляе пазнаёміцца і з каталіцтвам, і з езуітамі, і з горадабудаўнічамі тэндэнцыямі на працягу стагоддзяў, з цудоўнымі прыкладамі фрэскавага мастацтва.

Какие места в городе для вас важно сохранить без изменений?

Галина Левина:

— Еврейский мемориальный парк по улице Коллекторная (на этой территории в конце XIX-XX вв. размещалось еврейское кладбище. — Прим. TUT.BY) и Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Ландшафтные городские территории — самые не защищенные от появления новой застройки.

Вадим Зеленков:

— По большому счету, этот вопрос нужно было задавать лет 30−40 назад, если не 80. Тогда был шанс сохранить фрагменты дореволюционного Минска. А сегодня хорошо бы не портить то, что есть. Если дом 1950-х годов постройки и на нем лепнина, то не надо эту лепнину сбивать. Не хотелось бы, чтобы на проспекте Независимости появлялись стеклобетонные здания, которые резко выделяются по стилю из своего окружения и смотрятся негармонично. Или чтобы застраивался водно-зеленый диаметр. Важно беречь то, что осталось.


Дом на проспекте Независимости. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Елена Крень:

— Мне б хацелася бачыць нязменным ці з невялічкімі пазітыўнымі, падкрэсліваю, зменамі ансамбль праспекта Незалежнасці. Тут маю на ўвазе вяртанне арыгінальнага колеру будынкам, працу па аднаўленню ляпніны, дэкаратыўных элементаў, ліхтароў (часткова рэалізавана ў мінулым годзе), азеляненне праспекта (размова пра ліпы, якія падчас забудовы праспекта ў 1950-х высаджвалі ў кадках). Таксама хацелася б захаваць гістарычны ландшафт плошчы Свабоды і Ракаўскага прадмесця, Чырвоны касцёл і плошчу побач.

Так ці інакш горад — не застылая істота. Мы павінны гэта прыняць і проста мінімізаваць змены гістарычнага ландшафту.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Мингорисполкома сейчас проходит опрос на тему туристического имиджа Минска. TUT.BY выбрал три вопроса из перечня и задал их архитектору, краеведу и...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Да юбілею пісьменніка. У мінулым — нашы карані
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика