1725 км от Европы. Фотографии островов, на которых мечтают побывать туристы

Источник материала: Tut.by

Азорские острова находятся в Атлантическом океане, расстояние от Португалии — 1725 км. Они были известны еще в древности, но их полноценная колонизация началась в 1439-м. В настоящее время острова являются автономным регионом Португалии. На них проживают около 250 тысяч человек. На фотографиях ниже вы можете увидеть невероятную природу Азорских островов, которой восхищаются тысячи туристов.



















































