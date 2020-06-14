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1725 км от Европы. Фотографии островов, на которых мечтают побывать туристы

14.06.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Азорские острова находятся в Атлантическом океане, расстояние от Португалии — 1725 км. Они были известны еще в древности, но их полноценная колонизация началась в 1439-м. В настоящее время острова являются автономным регионом Португалии. На них проживают около 250 тысяч человек. На фотографиях ниже вы можете увидеть невероятную природу Азорских островов, которой восхищаются тысячи туристов.














 
 
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Азорские острова находятся в Атлантическом океане. Они были известны еще в древности, но их полноценная колонизация началась в 1439 году. В настоящее время острова...
 
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