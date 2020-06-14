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1725 км от Европы. Фотографии островов, на которых мечтают побывать туристы
14.06.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Азорские острова находятся в Атлантическом океане, расстояние от Португалии — 1725 км. Они были известны еще в древности, но их полноценная колонизация началась в 1439-м. В настоящее время острова являются автономным регионом Португалии. На них проживают около 250 тысяч человек. На фотографиях ниже вы можете увидеть невероятную природу Азорских островов, которой восхищаются тысячи туристов.
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Азорские острова находятся в Атлантическом океане. Они были известны еще в древности, но их полноценная колонизация началась в 1439 году. В настоящее время острова...
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