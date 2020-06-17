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Сериал "За полчаса до весны" о Мулявине выиграл тендер Минкульта на производство

17.06.2020 18:40 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Биографическому фильму о "песняре" Мулявине быть!

Сериал "За полчаса до весны" выиграл тендер Минкульта на производство. Протокол подписали 15 июня. Если в течение 10 дней не обжалуют итоги открытого конкурса, обе стороны подпишут договор и приступят к съемкам.


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Биографическому фильму о "песняре" Мулявине быть! Сериал "За полчаса до весны" выиграл тендер Минкульта на производство. Протокол подписали 15 июня. Если в течение...
 
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