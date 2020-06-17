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Сериал "За полчаса до весны" о Мулявине выиграл тендер Минкульта на производство
17.06.2020 18:40 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTБиографическому фильму о "песняре" Мулявине быть!
Сериал "За полчаса до весны" выиграл тендер Минкульта на производство. Протокол подписали 15 июня. Если в течение 10 дней не обжалуют итоги открытого конкурса, обе стороны подпишут договор и приступят к съемкам.
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Биографическому фильму о "песняре" Мулявине быть! Сериал "За полчаса до весны" выиграл тендер Минкульта на производство. Протокол подписали 15 июня. Если в течение...
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