Жильцы пятиэтажки в Докшицах наводят красоту во дворе дома

Источник материала: Новости Докшицы

Когда идешь по улице Школьной в райцентре, невозможно равнодушно пройти мимо дома № 11. Жильцы этой пятиэтажки уже который год создают настоящие шедевры красоты. Поэтому и не удивительно, что дворовая территория указанного дома неоднократно признавалась победительницей районного конкурса по благоустройству.

В этом году соседи тоже дружной толокой, как только потеплело, вышли на улицу наводить чистоту и порядок. Надо сказать, на этот раз работ им добавилось, ведь после ремонта самого здания, который коммунальщики уже завершили, пришлось почти с нуля восстанавливать клумбы.

Сейчас территория во дворе выглядит очень стильно. Около подъездов красуются разноцветные петунии, а со стороны дороги прижились зеленые туи. Очень красиво оформлены несколько подставок для вазонов, сделанные кузнецом Владимиром Шуткиным. Еще один новый арт-объект мастера – металлический мотылек – “опустился” на газон.

Оригинально оформлены и еще несколько уголочков, где расположились деревянные башмаки, из которых растут цветы, необычная кормушка для птиц.

– И это далеко не все. Задумок впереди много, – уверяют жильцы. – Скоро планируем начать обустройство детской спортивной площадки около дома. Место уже подготовлено, посеяна трава, дело осталось за установкой необходимого оборудования – качелей, турников и песочницы. Кстати, к нам во двор, как на экскурсию, приходят и дети, и взрослые, и мы очень рады этому.





Трудолюбивые, активные, идейно вдохновленные люди, благодаря которым сегодня пятиэтажка выглядит как объект высокой бытовой культуры, – это Зоя Хилько, Татьяна Вязникова, Мария Коптева, Надежда Альхименок, Светлана Сивко, София Акуленок, Петр Скурат, Татьяна Головач и другие.

После ремонта по-новому стали выглядеть и подъезды многоэтажки. Например, жильцы второго подъезда решили сделать его еще более красивым и особенным. Собрали деньги и наняли маляров филиала № 1 РУП ЖКХ “Докшицы-коммунальник” – Ларису Атрахимович и Светлану Каростик. Профессионалы своего дела за месяц настолько изменили вид подъезда, что теперь его не узнать. Этой идеально сделанной работе жильцы придумали название “кружева”.

Татьяна ПОДБЕРЕЗКАЯ.

Фото автора.