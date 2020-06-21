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В Беловежской пуще нашли гриб в форме сердца
21.06.2020 09:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беловежской пуще нашли ярко-розовый гриб в форме сердца, сообщает
Гриб вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад. Гриб был весь мокрый, ярко-розового цвета, а его зернистая структура напоминала икру. Специалисты НАН Беларуси определили организм как миксомицет. На этой стадии он не образует спор, и определить видовое название организма пока невозможно.
Класс Миксомицеты, или Слизевики насчитывает более 800 видов организмов, Чаще всего они встречаются на мертвой древесине или других растительных остатках.
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Гриб вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад.
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