В Беловежской пуще нашли гриб в форме сердца

Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще нашли ярко-розовый гриб в форме сердца, сообщает сайт нацпарка .



Фото: Нацпарк "Беловежская пуща"

Гриб вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад. Гриб был весь мокрый, ярко-розового цвета, а его зернистая структура напоминала икру. Специалисты НАН Беларуси определили организм как миксомицет. На этой стадии он не образует спор, и определить видовое название организма пока невозможно.

Класс Миксомицеты, или Слизевики насчитывает более 800 видов организмов, Чаще всего они встречаются на мертвой древесине или других растительных остатках.