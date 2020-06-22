Дело «Седьмой студии»: прокурор запросил для режиссера Серебренникова 6 лет

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 22 июня, в Мещанском суде Москвы проходят прения сторон по делу «Седьмой студии». Прокурор запросил реальные строки.



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Гособвинение попросило вынести приговор в виде 6 лет лишения свободы художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову. 5 лет обвинение требует для продюсера студии Алексея Малобродского, по 4 года — для генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры России Софьи Апфельбаум.

Также прокурор попросил взыскать с обвиняемых 128 млн рублей в рамках удовлетворения гражданского иска, а также выписать им штрафы: Серебренникову — на 800 тысяч рублей, Малобродскому — на 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — на 200 тысяч. Кроме того, он попросил суд лишить их права занимать должности в течение трех лет.

Напомним, обвинение заявляет о хищении около 130 млн рублей, выделенных Министерством культуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Фигуранты дела настаивают на том, что все деньги тратились на спектакли. По версии обвинения, бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева подделывала отчеты по просьбе Серебренникова, Малобродского и Итина, чтобы скрыть завышенную стоимость спектаклей, а Апфельбаум скрывала этот факт в министерстве. Масляева признала вину, став основным свидетелем обвинения. Ее дело переведено в отдельное производство.

В августе 2019 года комплексная судебная экспертиза (вторая по счету в деле) установила, что затраты на театральный проект масштаба «Платформы» превышали субсидию Министерства культуры, а сам проект стал важнейшим культурным событием. Недавно были оглашены результаты третьей экспертизы, согласно которым стоимость проекта «Платформа» почти на 129 миллионов рублей превысила субсидию Министерства культуры.

В преддверии заседания российские деятели культуры направили главе Минкульта Ольге Любимовой открытое письмо с призывами отозвать иск. Письмо подписали более трех тысяч человек, в их числе театроведы Алексей Бартошевич и Анатолий Смелянский, актеры Александр Филиппенко, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Алексей Серебряков, режиссеры Павел Лунгин, Алексей Герман, Борис Юхананов, Валерий Тодоровский, Константин Богомолов, журналист Леонид Парфенов, музыканты Максим Леонидов, Андрей Макаревич.