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Дело «Седьмой студии»: прокурор запросил для режиссера Серебренникова 6 лет
22.06.2020 17:34 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 22 июня, в Мещанском суде Москвы проходят прения сторон по делу «Седьмой студии». Прокурор запросил реальные строки.
Гособвинение попросило вынести приговор в виде 6 лет лишения свободы художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову. 5 лет обвинение требует для продюсера студии Алексея Малобродского, по 4 года — для генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры России Софьи Апфельбаум.
Также прокурор попросил взыскать с обвиняемых 128 млн рублей в рамках удовлетворения гражданского иска, а также выписать им штрафы: Серебренникову — на 800 тысяч рублей, Малобродскому — на 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — на 200 тысяч. Кроме того, он попросил суд лишить их права занимать должности в течение трех лет.
Напомним, обвинение заявляет
В августе 2019 года комплексная судебная экспертиза (вторая по счету в деле) установила, что затраты на театральный проект масштаба «Платформы» превышали субсидию Министерства культуры, а сам проект стал важнейшим культурным событием. Недавно были оглашены результаты третьей экспертизы, согласно которым стоимость проекта «Платформа» почти на 129 миллионов рублей превысила субсидию Министерства культуры.
В преддверии заседания российские деятели культуры направили главе Минкульта Ольге Любимовой
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5 лет обвинение требует для продюсера студии Алексея Малобродского, по 4 года - для генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшей сотрудницы...
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