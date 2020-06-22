Фильм посмотрел весь СССР и 117 стран мира. Как сложилась судьба актрисы Людмилы Савельевой

Источник материала: Tut.by

55 лет назад, летом 1965-го, в Москве прошел IV Международный кинофестиваль. Большой приз получил эпохальный фильм Сергея Бондарчука «Война и мир». Дипломом была отмечена исполнительница роли Наташи Ростовой Людмила Савельева. После «Оскара», присужденного картине в 1969-м, актрису ждала феерическая кинокарьера — советские и западные режиссеры завалили ее предложениями. Людмила Савельева могла стать звездой мирового уровня. Хотя была балериной.



Людмила Савельева. Фото: wikipedia.org

Бондарчук против балерин

После 9 лет учебы в Вагановском хореографическом училище Людмилу сразу же приняли в Кировский театр оперы и балета. Девушка успела станцевать в «Жизели», сыграть нереиду в «Спящей красавице». В телеверсии этого спектакля ее и увидела ассистент Сергея Бондарчука. Правда, режиссер был категорически против балерин. И на первых пробах Савельева ему совсем «не показалась».

Люся была блондинкой с голубыми глазами, Наташа Ростова у Толстого — темноглазая брюнетка. Читать с листа отрывок из роли ей было сложно. Она нервничала, глотала слова… Слишком молодая, без опыта в киносъемках… Режиссер готов был распрощаться с очередной претенденткой: чего ждать от балерины, если не справились даже достаточно опытные Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Наталья Кустинская? Тем не менее он попросил Люсю выучить отрывок. И когда она вышла к нему в парике и костюме, Сергей Федорович понял: Наташа Ростова найдена.

Это был серьезный госзаказ из серии «догнать и перегнать Америку». В 1956 году в США экранизировали роман «Война и мир» (в роли Ростовой — Одри Хепберн). От советского режиссера требовалось сделать круче. Бондарчук выбирал лучших актеров, не жалел ни себя, ни членов съемочной группы. Некоторые, не выдерживая, уходили. Сам режиссер свалился с сердечным приступом. На создание картины ушло 6 лет. Проект получился одним из самых дорогостоящих в советском кинематографе. «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные награды были абсолютно заслуженными.

«Меня всюду называли Наташей»

После премьеры «Войны и мира» она проснулась яркой звездой. Популярность зашкаливала. Читатели журнала «Советский экран» признали Савельеву лучшей актрисой 1966 г. Спустя год ей вручили Орден Трудового Красного Знамени (это в 25-то лет!) Еще через два — присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Права на «Войну и мир» Бондарчука купили 117 стран мира. Савельеву сравнивали с Хепберн. Фото Людмилы не сходили с журнальных обложек. Родители в СССР, Европе, Америке называли дочерей Наташами. Япония ежегодно демонстрировала своим жителям наш фильм, а 1972-й даже объявила годом Савельевой, назвав ее «богиней красоты». «Меня всюду узнавали и называли Наташей, — вспоминала актриса. — Я объехала с картиной весь мир — нас принимали необыкновенно доброжелательно, восторженно».

Актрису стали забывать



Людмила Савельева в фильме «Война и мир»

Уже во время съемок Людмила поняла, что совмещать балет и кино не получится — от усталости и напряжения она не раз падала в обморок. Надо было делать выбор. И она предпочла театральной сцене съемочную площадку. От предложений режиссеров не было отбоя. Но повторяться Савельевой не хотелось — в основном предлагали роли наивных нежных барышень. Приходилось отказываться.

Разрешение сниматься за границей ей дали только на картину «Подсолнухи» итальянца Витторио де Сика. С Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. Да и то с условием: фильм будет совместным и большая часть съемок пройдет в СССР. Восторгов у публики и критиков картина не вызвала. Савельеву на премьеру в Италию не отпустили. Но сама работа для нее, бесспорно, оказалась полезной.

Дальше были «Бег», «Чайка», «Всадник без головы»… Но своему принципу актриса следует и сегодня: лучше не сниматься совсем, чем сниматься в чем попало. Ей давали главные роли, ее приглашали крепкие советские режиссеры, она играла в кадре с лучшими актерами. Но фильм «Война и мир» так и остался один на личном пьедестале почета. В фильмографии есть картины, которые прошли незаметно.

С годами перерывы в работе становились длиннее, зрители стали забывать актрису, которую когда-то называли символом советского кинематографа. На закате карьеры Людмила Михайловна четырежды сыграла у Сергея Соловьева. Потом, несмотря на все принципы, согласилась поучаствовать в сериалах. Но роль дежурного врача в телефильме «Дочки-матери» была для нее последней. Итого: 25 картин. Для миллионов зрителей она только Наташа Ростова. И, как знать, может, Людмила Михайловна не раз пожалела, что оставила балет…

Сразу предложила развестись

Оскароносная картина «Война и мир» в корне изменила судьбу молоденькой Людмилы. Она оставила любимую профессию. В одночасье стала кинозвездой. Во время съемок встретила будущего мужа Александра Збруева. Вскоре родила дочь… Наташу.

Но война и мир были и в личной жизни Людмилы Михайловны. Такие страсти кипели — врагу не пожелаешь!

Семейное счастье актрисы оказалось хрупким. До Людмилы Збруев уже был женат. Но Валентина Малявина изменила ему — он простить не смог. Встретив Людмилу, влюбился с первого взгляда. Однако сам оказался неверным.



Людмила Савельева в фильме «Война и мир»

Збруев всегда нравился женщинам. Они влюблялись в его глаза, обаяние. Не устояла и Елена Шанина, коллега по «Ленкому» (первая Кончита в легендарном спектакле «Юнона и Авось»), на 14 лет моложе Александра. Довольно долго влюбленным удавалось скрывать отношения. Но в театре и шила в мешке не утаишь, не то что любовь. Коллеги стали шушукаться, слухи выползали из стен «Ленкома». А когда 40-летняя Шанина родила дочь Таню, сплетни добрались и до официальной семьи Збруева.

Для жены и дочери известие стало жесточайшим ударом. Людмила сразу предложила Александру развестись. Наташа поддержала мать. Но переживания были столь сильными (вдобавок ко всему ее предал любимый мужчина), что возникли серьезные проблемы со здоровьем. Говорят, Наташа даже лежала в психиатрической клинике. Но победить болезнь так и не смогла. А ведь подростком она удачно сыграла в фильме Михаила Козакова «Если верить Лопотухину», успешно училась — родители мечтали, что дочь станет переводчиком…

После свалившихся на нее трагедий Наташа уже не хотела и не могла учиться. Пыталась работать продавцом в продуктовом магазине, но надолго не задержалась там. Выход, как это часто бывает, нашелся в церкви. Вместе с ней пришла к Богу и Людмила Михайловна.

Збруев разводиться не собирался. Он вымолил прощения у жены. Обещал, что будет верен. Но продолжал вести двойную жизнь: помогал воспитывать Шаниной их Татьяну. И вместе с Савельевой боролся за здоровье Натальи.

Оставлять дочь одну опасно

Шанина родила дочь Таню, которая, повзрослев, взяла фамилию отца и теперь тоже служит в «Ленкоме». Збруев, оставшись в семье, оберегает ее от назойливых журналистов и фотографов.

Но судьба старшей дочери оказалось сломанной: нет профессии, нет здоровья, нет мужа и детей. В 52 года Наташа живет с родителями — оставлять ее одну в квартире опасно.

В этом году Людмиле Михайловне исполнилось 78 лет. Она давно не снимается, почти не появляется в обществе, не дает интервью. И уж тем более не ходит по ток-шоу. Понимая: вряд ли будут спрашивать про Наташу Ростову.