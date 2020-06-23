«Спросили, не Лукашенко ли рисуем». В Могилеве проходит фестиваль уличной культуры

Источник материала: Tut.by

В Могилеве художники — местные, а также из Минска и Витебска — уже вторую неделю разрисовывают дома, заборы, тепловые пункты. Так проходит фестиваль уличной культуры Doma. Когда художники завершат работы, можно будет познакомиться с ними, отправившись на специальную экскурсию.





Два мурала уже готовы. Что-то еще в работе. Но к концу фестиваля — 27 июня — художники обещают закончить. Рассказывают, что прохожие, в зависимости от возраста, по-разному реагируют на их работу.





















— Один мужчина даже спросил, не Лукашенко ли мы рисуем. При этом, к тому моменту были нарисованы лишь глаза, — смеются девушки, которые разукрашивают тепловой пункт во дворе дома на улице Ленинской.









Фестиваль проводит Центр городских инициатив (ЦГИ) — при поддержке Caparol Center, креативной лаборатории MROI, компании «Aresa» и, конечно, администрации города. ЦГИ не впервые пригласил художников для украшения Могилева, но впервые — в таком масштабе.

26 июня в 20.00 на улице Ленинской, 29 пройдет творческая встреча с художниками и стартует экскурсия по новым арт-объектам.

27 июня на улице Тимирязевской, 36 пройдут интерактивная выставка и кино под открытым небом. Так завершат фестиваль.



