Мемориальная доска Василю Быкову: как выглядит и когда будет установлена?

Источник материала: Tut.by

Белорусский скульптор Игорь Зосимович изготовил мемориальную доску в память о народном писателе Василе Быкове. Но когда она будет установлена, до сих пор не известно, пишут «Минск-Новости».



Мемориальная доска Василя Быкова. Фото: minsknews.by

Размер мемориальной плиты — 1,83 м в длину и 0,5 м в ширину. Она будет установлена на выступающем пилоне дома № 10 на минской улице Максима Танка, в котором долгое время и жил писатель,

Центральную часть доски занимает портрет классика, отлитый в бронзе.

— Образ Быкова создавал по фотографиям и видеоматериалам. Лично вживую видел его только однажды на расстоянии 20 м — в 1995 году возле Оперного театра на каком-то мероприятии, — отметил скульптор. — За основу взял хрестоматийный образ, который все знают и помнят. Когда сын писателя Сергей приходил ко мне посмотреть на работу, то я очень удивился его схожести с отцом и поправил несколько деталей, которые добавили характерных черт портрету. Оба сына Василя Быкова одобрили скульптурную композицию.

Сама мемориальная доска выполнена из латунного листа. На него нанесен фрагмент текста из произведения литератора. Что конкретно, пока не озвучивают — хотят сохранить интригу до церемонии открытия.

Но сроки установки до сих пор неизвестны.

— Изначально установить мемориальную доску планировали в мае, но из-за пандемии решили перенести на более поздний срок — осень. Возможно, торжество состоится в ноябре, — говорит Игорь Зосимович. — Работа готова и ждет своего часа.

Идея мемориальной доски появилась в 2018 году, но до сих пор не реализована до конца.

Также остается нерешенным вопрос с памятником писателю и улицей, которая будет названа в честь него.

В 2019 году назад председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец показывал TUT.BY «папку по Быкову». В ней — материалы из СМИ разных лет и переписка с министерствами и Администрацией президента. Последнее письмо датировано 24 мая 2018 года и подписано уже-экс министром информации Александром Карлюкевичем.

7 марта 2018 года Чергинец отправил обращение в адрес Александра Лукашенко. В нем шла речь о том, чтобы переименовать одну из минских улиц или присвоить новой магистрали имя Василя Быкова, а также установить писателю памятник. Ответ на предложения СПБ пришел из Министерства информации.

В нем сообщалось, что переименование улицы возможно только в исключительных случаях, поскольку эта процедура причиняет неудобства жителям и организациям, а также требует значительных финансовых затрат.



Макет памятника. Фото: TUT.BY

«В этой связи предложение Союза писателей Беларуси о присвоении имени В. Быкова одной из улиц столицы направлено в комиссию и будет принято во внимание при присвоении наименований новым улицам Минска», — говорилось в ответе.

С того времени улица Быкова так и не появилась. Также остается открытым вопрос с памятником Быкова, который обсуждается с 2015 года. Как утверждалось в письме за подписью Карлюкевича, «Минкультуры поддерживает идею установки памятника Быкову и готово принять участие в ее реализации в установленном порядке. Место установки памятника определяется Мингорисполкомом».